'Es mi conocida': Paulina Rubio niega amistad con Alejandra Guzmán; ¿habrá pleito en 'Perrísimas?

La polémica chica dorada, Paulina Rubio, lanzó una fuerte declaración que sorprendió a sus fans y desde luego a los seguidores de su colega, Alejandra Guzmán, luego de mencionar que la hija de Silvia Pinal no es su amiga, “es más una conocida”.

Lo anterior lo expuso en una entrevista con el programa “El gordo y la flaca”, durante la presentación de la gira “Perrísimas” en la que las dos exponentes de música pop y rock en español, compartirán escenario por toda la Unión Americana en próximas semanas.

Paulina señaló que no son amigas, y catalogó la relación con Alejandra como una relación de compinches, de colegas, compañeras, rivales, cómplices, pero no podía decir que eran amigas, sin embargó, no descartó que esa situación pueda cambiar después del primer concierto.

“Vamos a ver si después del primer concierto puedo decirte algo sincero, es mi conocida”, señaló Paulina.

¿Habrá pleito?

La respuesta de esos dichos no pudo ser respondido por Alejandra ya que no estuvo presente de forma física, solo en modo virtual por tener un problema con su visado, sin embargo, es un hecho que ambas estarán listas para abrir su gira en Orlando, Florida.

Paulina también fue cuestionada si dicha gira no sacaría chispas y terminaría en pleitos, a lo que respondió:

“Yo creo que será una gira muy fructífera, creo que llevamos cosechando un terreno que llevamos labrando hace años… entre las dos armamos un catálogo, no sé, muy potente ‘Made in México’ y el poder coronarnos como las reinas del escenario y de las pistas, pues que maravilloso después del mundo que tenemos ahora”.

La gira “Perrísimas” será producida por ambas cantantes comenzando el próximo 15 de abril en Orlando (Florida) y tiene confirmadas más de 20 fechas en los Estados Unidos, incluidas paradas en Nueva York, Miami y Las Vegas, antes del cierre el 22 de mayo en Los Ángeles.

