Vicente Fernández: 5 cosas que nadie sabía del "Charro de Huentitán", quien hoy cumpliría 82 años

El gremio del espectáculo se vistió de negro tras darse a conocer que hace más de dos meses, específicamente el pasado 12 de diciembre, uno de los ídolos del mundo musical en México perdió la vida, y se trata de Vicente Fernández.

Tras estar más de cuatro meses internado en un hospital de Jalisco, Vicente Fernández, conocido como "El Charro de Huentitán" falleció y la fatídica noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, donde desde hace varios meses se brindaba información actualizada de su salud.

Murió un ícono del regional mexicano

Tras darse a conocer que el papá de Alejandro Fernández falleció, inmediatamente las muestras de cariño de la gente llegaron a la Arena VFG dentro del rancho Los Tres Potrillos y se hicieron presentes a través de coronas de flores y emotivos mensajes de condolencias.

Actualmente las muestras de amor para el cantante siguen llegando, y se manifiestan principalmente a través de redes sociales, en donde ahora los fans del "Charro de Huentitán" lo recuerdan en el que sería su 82 cumpleaños.

Es bajo este panorama que, con motivo de la fecha de nacimiento de Vicente Fernández, a continuación te presentamos cinco cosas que tal vez no conocías del intérprete de "Un millón de primaveras".

5 cosas que quizá no sabías de Vicente Fernández

1.-Vicente Fernández confesó ser infiel a su esposa Doña Cuquita

En diversas ocasiones se ha hablado respecto a las presuntas infidelidades de Vicente Fernández hacia su esposa Doña Cuquita, y éste sentido, se sabe que una de sus infidelidades más polémicas fue la que tuvo con la actriz Patricia Rivera con quien supuestamente habría tenido un hijo llamado Rodrigo y que años después “El Charro de Huentitán” descubrió la farsa de su paternidad.

Además, él mismo cantante confesó a su esposa Doña Cuquita que le fue infiel, esto en 2019 durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde declaró que en su pasado fue muy mujeriego.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, fue la severa revelación que el famoso hizo, dejando ver que sí ha sido infiel.

2.-Vicente Fernández era albañil

En diversas ocasiones el cantante mexicano que nació en Huentitán, Jalisco, ha revelado lo mucho que le costó llegar a consolidar una carrera en la música, pues no solo basta el talento para triunfar, sino que para “Don Chente” el trabajo y la disciplina han sido los motores fundamentales de su éxito.

Vale la pena recordar que Vicente Fernández creció en un entorno humilde en Huentitán, y dentro de éste contexto, el famoso tuvo que iniciar su vida laboral a temprana edad, esto con el objetivo de apoyar a su familia a llevar comida a la mesa.

Es por eso que Vicente Fernández, antes de ser el cantante que es actualmente, tuvo diversos oficios, entre ellos lavar carros, lavar platos, bolero, albañil y pintor de brocha gorda.

3.- Su primer personaje como actor fue de taquero

Se sabe que el famoso cantante conocido como “El Charro de Huentitán” se abrió paso la cinematografía nacional, donde la taquilla lo recibió y al poco tiempo el famoso escalo, pero su primer papel llegó en la década de los 70, con Tacos al Carbón, donde el famoso originario de Jalisco interpretaba a un taquero enamoradizo.

4.- Tiene una colección de caballos miniatura y su papá era ganadero

Se sabe que el abuelo de Alejandro Fernández, es decir el papá de Vicente, era un ganadero que fracasó en su intento de prosperar, y bajo este complejo panorama, la familia Fernández Gómez tuvo que emigrar de Jalisco a Tijuana, esto con el objetivo de buscar mejores oportunidades. Es bajo este panorama que se sabe que Vicente Fernández gestó un gran amor por el ganado, por lo que el famoso tiene muchos caballos, entre ellos unos caballos miniatura.

5.- Sus trajes tenían hilo de oro

Una de las cosas que siempre ha distinguido al ídolo de la canción mexicana: Vicente Fernández es su estilo y la elegancia que tiene para vestir, cuando llenaba los escenarios con su música, "El Charro de Huentitán" tiene a su sastre personal, mismo que también viste a sus hijos Alejandro y Vicente Jr.

Se sabe que los trajes de Vicente Fernández tienen costuras con hilo de oro, y el peso de cada traje llega superar los 10 kilos, esto de debido a los metales preciosos que se usan, por lo que su precio puede ser de cientos de miles de pesos.

