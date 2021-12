El luto de Alejandro Fernández: Así debutó "El Potrillo" con Vicente Fernández de NIÑO | VIDEO

La mañana de este domingo 12 de diciembre se confirmó la muerte de Vicente Fernández, una de las máximas figuras de la música regional mexicana de todos los tiempos, por lo que en redes sociales han recordado algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera y uno de ellos tiene que ver con su hijo, Alejandro Fernández, pues revivieron el video de su debut en los escenarios cuando tan solo era un niño y estuvo cobijado por “El Charro de Huentitán” en todo momento, por lo que a continuación te contamos todo acerca de la emotiva presentación de “El Potrillo”.

Alejandro Fernández tenía apenas cinco años cuando pisó por primera vez un escenario, corría el año de 1976 y fue en el famoso programa de “Siempre en domingo” donde su padre lo presentó ante el mundo para que diera muestra del talento que le había heredado, por lo que el conductor del icónico programa, Raúl Velasco, le otorgó un espacio para que ofreciera una breve demostración de su talento.

En el debut de Alejandro Fernández como cantante, “El Potrillo” interpretó a capella un fragmento de “La de la mochila azul”, sin embargo, no todo salió como se tenía previsto, pues fue víctima de sus nervios y no pudo evitar llegar a las lágrimas, no obstante, su padre lo cobijó en todo momento y lo animó para que pudiera dar muestra de su talento, por lo que luego de besarlo cariñosamente, pudo cantar y sentir por primera vez el cariño del público que celebró con aplausos su actuación.

En otro momento del programa, Vicente Fernández y “El Potrillo” interpretaron juntos la canción llamada “Alejandra”, sin embargo, al “Potrillo” se le olvidó la letra, pero su padre lo animó a que siguiera cantando y pudo sobreponerse al pequeño percance y nuevamente terminó ganándose los aplausos del público.

Cabe mencionar que el debut como cantante de Alejandro Fernández llegó un año después de su incursión en el cine, pues su padre lo incluyó dentro del elenco de la película “Picardía Mexicana”. No obstante, estas primeras experiencias de “El Potrillo” solo fueron su presentación ante el público pues iniciaría su carrera de manera formal hasta el año de 1992 ya que sus padres, prefirieron que estudiara antes de dedicarse de lleno a continuar con el legado de su padre.

¿Cómo se reaccionó Alejandro Fernández a la muerte de su padre?

Hasta el momento, Alejandro Fernández, no ha publicado ningún mensaje en sus redes sociales por la muerte de su padre, ni tampoco ha otorgado alguna entrevista a algún medio, sin embargo, se sabe que fue durante la tarde del sábado 11 de diciembre cuando estuvo por última vez con su padre ya que tuvo que dejarlo para cumplir con sus compromisos laborales ya que ofreció un concierto en el Auditorio Nacional, donde le rindió un homenaje al “Charro de Huentitán” interpretando algunos de sus éxitos, incluso, pidió una fuerte ovación para su progenitor pues admitió que la familia atravesaba por un momento sumamente crítico.

