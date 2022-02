Manelyk lanza una bomba: 'Si mi anillo hubiera sido como el de Belinda, ni de p... lo regreso'

Tal parece que la noticia del rompimiento entre Belinda y Christian Nodal se ha viralizado a tal grado que tiene a los internautas pendientes de las redes sociales, donde se habla de varios temas alrededor de la expareja como los motivos por los que se dieron el adiós, la boda y claro, el costoso anillo de compromiso (3 millones de dólares).

Éste último fue retomado por varios famosos, quienes han vertido su opinión sobre si la actriz debe devolvérselo al cantante, a lo que prácticamente todos coincidieron en que no lo hiciera. Fue el caso de Raquel Bigorra, Lyn May, Gustavo Adolfo Infante,entre otros; sin embargo, hubo quien lanzó su opinión con otra intensión: Manelyk González.

¿Qué dijo Manelyk González?

A través de su cuenta de Twitter, la exAcapulco Shore lanzó un comentario con un posible destinatario: Jawy Méndez, quien fue su pareja y con quien planeaba llegar al altar y hasta tener familia, pero las cosas no resultaron y terminaron en muy malas condiciones.

Basta con recordar que ellos se flecharon desde la primera temporada del reality y aunque tuvieron sus problemas como cualquier pareja, lograron seguir adelante. Fue como el 12 de enero de del 2021 Jawy le pidió matrimonio a la empresaria

Ahora que cada uno ha tomado caminos distintos, las cosas parece que no se han enfriado y Mane así lo dejó ver en sus redes sociales, donde hizo una comparación entre la relación fallida de Belinda y la suya:

"Me gaste más en este regalo de 14 de febrero, pero en fin les encanta ladrar y vivir en un mundo de caramelo que NO existe…. sorry me gustan las cosas buenas…. En fin cada quien a sus posibilidades", mencionó la influencer dando a entender que no la c omplacían en sus gustos elevados de precio.

Sin embargo, las cosas no pararon ahí:

"Ahora bien si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda!!!! Ni de pendeja lo regreso!!! Pero nooo" y "Este 14 de febrero me tiene norteada para mi mañana es martes!!!".

¿Qué ha respondido Jawy?

Hasta el momento el cantante parece seguir con su vida, pero a través de las historias de su cuenta de Instagram publicó una fotografía donde aparece desde un elevador con la leyenda: "...yo no he visto que hablen de un Don Nadie en televisión...".

Por su parte, los seguidores de Mane le pidieron que le diera vuelta a la página, pues da a notar lo opuesto a lo que dice en sus mensajes. Asimismo, le extendieron su apoyo incondicional.

