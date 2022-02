¿Qué revelan las firmas de Belinda y Christian Nodal? Esto dijo una famosa grafóloga | VIDEO

Desde hace unos días, los nombres de Belinda y Christian Nodal se han vuelto tendencia en redes sociales desde que anunciaron el rompimiento de su relación. Desde entonces mucho se dijo sobre las posibles causas: mientras unos aseguran que ella es una mujer interesada, otros lo acusan a él de parrandero e infiel.

Sea cuales sean las causas, la noticia no le cayó muy bien a los fans, quienes se hacían viendo la transmisión de la boda al puro estilo Lucero y Mijares. Sin embargo, ahora se han dividido los bandos al grado de que la cantante salió a pedir que se calmen las aguas y a agradecerles por el apoyo.

Belinda y Christian Nodal fueron una de las parejas que a muchos les hizo creer en el amor, a pesar de la diferencia de edad, formas de ser y hasta de géneros musicales, pues ella es pop y él todo un regional mexicano. Sin embargo, para conocerlos un poco más a fondo, es necesario que un experto los analice. Fue el caso de la grafóloga Mary Fer Centeno, quien estudio la firma de los famosos y explicó cómo son cada uno.

¿Qué es lo que revelan las firmas de Belinda y Nodal?

Belinda

La también abogada, mencionó que le pareció curioso que Belinda haya citado a la escritora francesa Simone de Beauvoir en su último comunicado, pues esto hace pensar que atravesó humillaciones y se tuvo que escapar de sí misma.

La firma de la intérprete de "Amor a primera vista" es enorme, por lo que a ella le encanta llamar la atención, "es una mujer sumamente persuasiva, con un gran poder de convencimiento. La pregunta es ¿refleja su ambición su escritura? Sí, es congruente con lo que vemos: una mujer ambiciosa, competitiva, que tiene que ser la mejor en lo que hace, muy vanidosa".

Christian Nodal

Sobre la firma de Chrsitian Nodal, Centeno aseguró que no refleja que sea una persona machista o agresiva, pero sí que tiene costumbres arraigadas que puedan caer en micromachismos que se relacionan con un factor cultural o ambiental.

"Es un hombre extremadamente sensible, no es ningún tonto. Es obsesivo, porque también hay mucho comentarios que dicen es que Christian Nodal es una víctima. Yo no creo que lo sea, pero sí que sea sensible, muy observador y muy atento", mencionó.

En conclusión aseguró que se los dos se complementan porque Nodal es una persona extremadamente leal y Belinda es una mujer muy entregada.

