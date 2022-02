V de BTS reaparece tras enfermarse de Covid-19 y hace llorar al ARMY

¡V reaparece en las redes! El cantante de Bangtan Sonyeondan puso en alerta al ARMY luego de ser el quinto integrante diagnosticado por Covid-19. El idol presentaba dolor de garganta y fiebre, pero ya mandó sus primeros mensajes para asegurar que está bien de salud.

Tras su regreso de Estados Unidos por su gira "Permission to Dance On Stage", la banda K-Pop se tomó un merecido descanso tras sus actividades del 2021. Sin embargo, varios de ellos se expusieron al virus de la pandemia y, aunque no se han visto con frecuencia, V de BTS y sus compañeros se han contagiado.

Hasta ahora han sido cinco de los miembros que han sido casos positivos, pero han llevado a cabo su cuarentena, además de contar con sus vacunas y sin presentar más que síntomas leves. Tras enfermarse, V mandó su primer mensaje que enternece al ARMY.

BTS: V manda su primer mensaje tras ser diagnosticado con Covid-19

A través de la plataforma Weverse, V de BTS reapareció luego de enfermarse por Covid-19. El idol se mantiene aislado en su departamento, pero pudo llamar a J-Hope para felicitarlo por su cumpleaños durante su transmisión en vivo. También compartió varias publicaciones para responder los mensajes del ARMY.

¿Cuál es su estado de salud? V aseguró que se encuentra completamente bien, pero estuvo un par de días desaparecido de las redes sociales. Además, le dedicó unas palabras de agradecimiento a sus fans:

De verdad estoy conmovido por todas sus publicaciones y comentarios.

V solo tenía su esquema de dos vacunas y no se informó cómo se contagió, aunque estuvo en contacto con los chicos de BTS, todos ellos portaban cubrebocas como parte de sus protocolos. Además, se espera que se recupere satisfactoriamente para poder ensayar para sus próximos conciertos en Seúl.

