BTS anuncia el inicio de su gira: Fechas, boletos y todo lo que debes saber

¡Gira y nueva canción de BTS! La banda más grande del K-Pop anunció su regreso tras su pausa en 2021. Los idols surcoreanos retomarán su gira "Permission to Dance On Stage" y se espera su ansiado comeback para marzo. Te decimos TODO lo que debes saber sobre fechas, boletos y sedes del concierto.

A través de las redes sociales, ARMY posicionó en tendencia el hashtag #PTD_ON_STAGE_SEOUL para celebrar la noticia del tour de Bangtan Sonyeondan, el cual dará inicio en Seúl, Corea del Sur. El grupo surcoreano pisará los escenarios por primera vez desde el 2019 en su ciudad natal.

BTS tuvo que cancelar su gira mundial de manera definitiva debido a la pandemia de Covid-19, desde entonces, ARMY de todo el mundo ha esperado el anuncio de un concierto en vivo. A finales del año pasado, los idols se presentaron en el Sofi Stadium con 4 fechas totalmente sold out con "Permission to Dance On Stage".

BTS dará inicio a su gira 2022 y lanzará una nueva canción

Estos meses se han estado preparando para el lanzamiento de su próximo álbum y su nuevo tour de conciertos. A través de sus redes oficiales, BigHit lanzó un comunicado sobre el inicio de la gira de BTS en Seúl con "Permission to Dance On Stage". Se espera que este sea el inicio antes de su comeback y los primeros rumores apuntan al lanzamiento de una canción sorpresa.

Lugar y fechas del concierto de BTS

Bangtan se presentará en el Estadio Olímpico de Seúl durante tres días:

-Jueves 10 de marzo

-Sábado 12 de marzo

-Domingo 13 de marzo

Además, para sorpresa de las fans internacionales, el ARMY podrá ver el concierto de BTS de forma online y se realizarán proyecciones en los cines de algunos países. La gira será totalmente presencial; sin embargo, BigHit informó que no se podrá cantar, gritar o levantarse durante los shows debido a los protocolos de Covid-19 en Corea.

Precio y venta de boletos

Aún no se anuncia la venta de entradas para la gira de BTS "Permission to Dance On Stage", pero los precios podrían ir de los 600 a los mil pesos mexicanos (para transmisión online). Para los boletos del concierto presencial las fans internacionales podrán comprar para viajar y asistir, su precio podría variar de los dos mil a los 5 mil pesos, o más.

Deberán tomar en cuenta la cuarentena que deben realizar al llegar al país, así como los protocolos de su país de origen y de Corea. También se anunció una convocatoria para que las fans envíen sus frases favoritas de BTS, las cuales servirán de apoyo durante el concierto.

Fechas internacionales

Lamentablemente aún no se anuncia un nuevo tour mundial, pero se espera que muy pronto puedan visitar otros países, incluído México. De cancelarse la gira de BTS, se reembolsará por completo el precio de los boletos.



