Patricio Cabezut habló sobre su proceso LEGAL y lo más difícil que ha tenido que enfrentar | VIDEO

El conductor Patricio Cabezut está enfrentando un proceso legal debido a que el pasado 22 de noviembre se inició una investigación en su contra por el delito de violencia familiar, desde entonces no ha podido ver a sus hijas.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer que la esposa de Cabezut, Aurea Zapata interpuso una denuncia penal en la que manifestó que desde hace varios años ha recibido amenazas e insultos por parte de su pareja.

Para las cámaras del programa "De Primera Mano" el conductor puntualizó que una juez determinó que con el mínimo de probabilidad de que pueda haber una afectación a la víctima, es suficiente para vincular a proceso a una persona en México, como en su caso, por lo que explicó cómo funcionan las leyes para proteger a las mujeres cuando acuden a levantar una denuncia.

"Estas leyes están diseñadas para que cualquier mujer que se sienta agredida o violentada, con su palabra vaya, denuncie y en ese momento inmediato le tienen que dar protección, lo que la supuesta víctima hizo conmigo"

Agregó que dicha protección se la dieron al momento y que además, fue ratificada por 60 días, en consecuencia Patricio tuvo que dejar el departamento en donde vivía Zapata y sus hijas de 6 y 7 años, posteriormente se fue a vivir con su hermana y su cuñado.

Los difíciles momentos que está viviendo Patricio

El actor destacó que su esposa solicitó una prórroga de 30 días adicionales en los que no podía ver a sus hijas, sin embargo durante los primeros 60 días las niñas no estaban involucradas, simplemente no se le permitió acercarse a ellas.

Fue así que el actor abundó en el estado de su proceso legal y dijo que la medida cautelar que la juez determinó fue "la prohibición de concurrir o acercarse al domicilio de la víctima o lugar en que se encuentre y la prohibición de convivir, comunicarse o acercarse a la víctima".

Esto ha conllevado un largo periodo sin poder ver a sus hijas hasta que se cierre el proceso para presentar las pruebas correspondientes asimismo dijo que ya presentó una propuesta de acuerdos para poder acercarse a las niñas, en el que incluyó nombres de a través de qué familiares podría ser posible el encuentro a fin de no faltar a las medidas cautelares.

Al borde de las lágrimas externó: "lo más horrible de todo, lo más dramático para mí y para mi familia es no poder tener contacto con mis familias". De igual forma mandó un mensaje para sus hijas, en el que les dijo que su papá es su "amigo" y que está seguro de que también tienen ganas de abrazarlo y jugar con él como antes.

Sobre el divorcio, explicó que es algo que sucederá eventualmente, pues por ahora junto con su abogado está recabando las pruebas para probar su inocencia.

"Todavía no nos divorciamos técnicamente, me explicaron que el divorcio es una cosa muy rápida, yo ya presenté una demanda de divorcio"

El actor asegura que próximamente vencerá la prórroga de protección que le impide ver a sus hijas, por lo que espera que después del 21 de febrero podrá reunirse con ellas.

