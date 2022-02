Fabiola Guajardo: 5 fotos que comprueban es la villana perfecta de las telenovelas

Fabiola Guajardo, de 35 años, es una de las actrices más guapas y talentosas que hay en la actualidad en la televisión mexicana, pues ha tenido formación en el extranjero, con cursos y talleres relacionados con su carrera. En 2016 estuvo en Yale University, en New Haven, Connecticut. En 2018 ingresó a la UCLA de Los Ángeles, California, y posteriormente en Howard Fine Acting Studio, del mismo estado.

Foto: Especial.

Hoy te mostraremos 5 fotos de Fabiola, en las cuales luce espectacular. Si bien no está exenta de la polémica, pues hace unos meses se especuló que podría tener una relación con una mujer, aun cuando ella había insistido en varias ocasiones en que es heterosexual, incluso Fabiola y Vadhir Derbez estuvieron juntos en el 2019, vínculo que sostuvieron en secreto debido a decisiones personales del hijo de Eugenio Derbez.

Foto: Especial.

Aunque Guajardo concluyó hace ya unos meses su discreto noviazgo con Vadhir Derbez, hasta la fecha ambos artistas comparten videos y fotografías juntos, lo que aparenta una cordial relación de amistad sin resentimientos presentes.

Foto: Especial.

¿En qué anda Fabiola Guajardo?

La actriz será la villana en el remake de "Los Ricos También Lloran", telenovela mexicana producida por Televisa que significó el ascenso a la fama para Verónica Castro. Sebastián Rulli, Alejandra Barros, Víctor Gonzáles, Sergio Reynoso y Claudia Martín también se sumaron a este proyecto que estrenará el próximo 21 de febrero.

Foto: Especial.

Será la malvada ‘Soraya Montenegro’ en “Los ricos también lloran” y asegura que en esta nueva versión también dirá la famosa frase que hizo famosa a Itatí Cantoral en “María la del Barrio”, producción que está basada en la primera obra mencionada.

Foto: Especial.

"En esta historia sí grito 'maldita lisiada' pero no una vez, varias veces. Sin embargo, hay una sorpresa enorme que a mí me encantó y me sorprendió muchísimo y a ustedes también les va a encantar, se la van a disfrutar mucho", contó recientemente sobre su personaje.

