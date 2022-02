Belinda cobra 50 mil pesos por un saludo, ¿sube precios para pagarle al SAT?

Belinda sigue dando mucho de qué hablar en redes sociales y no sólo por el fin de su compromiso con Christian Nodal, sino también por la deuda que la famosa tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por la que ha desatado toda una polémica en redes sociales, por todos aquellos fans que le recomiendan vender su anillo de compromiso para saldar el monto fiscal.

Y es que desde hace unos años el tema de una deuda con el SAT ha generado muchas especulaciones, ya que tan sólo en diciembre pasado el Diario Oficial de la Federación (DOF) informó que la intérprete de "Amor a primera vista" debía un total de 7.2 millones de pesos, pero hasta el momento se desconoce si la cantante ya pagó lo que le debe a la dependencia.

Sin embargo, tras el fin de su relación con Nodal, la deuda ha salido nuevamente a la luz por un presunto préstamo de 4 millones de dólares que la actriz le pidió a su ex para evitar ir presa por no saldar su deuda, pero los abogados del intérprete de "No te contaron mal" descubrieron que la deuda actual sólo sería de 500 mil pesos.

Su anillo de compromiso está valuado en 3 millones de dólares. (Foto: Archivo)

Mamá de Nodal manda fuerte mensaje tras rompimiento con Belinda; esto dijo

Claro que esta no es la primera vez que la famosa actriz es señalada por no pagar sus impuestos, ya que en 2012 la dependencia destacó una deuda de dos millones; mientras que en 2018 se le acusó de deber casi 10 millones, según revelaron recientemente en el programa "Chisme No Like".

Y ahora, las redes sociales están destruyendo a Beli por estos y otros escándalos más, sobre todo tras un video viral en Tik Tok en el que una mujer aseguró que quiso regalarle a su esposo un saludo de la famosa; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al descubrir que cobra 50 mil pesos por grabación.

Mujer viraliza excesivo precio de un saludo de Belinda

A través de la plataforma, la usuaria elyvira8 explicó que en alguna ocasión quiso regalarle a su esposo un saludo de la intérprete de "Luz sin gravedad", pero se llevó una no tan grata sorpresa al descubrir que un video saludo vía WhatsApp en el que Beli le deseara Feliz Navidad, tenía un costo de 50 mil pesos.

"Yo dije 'qué tanto me han de cobrar por eso, se iba a grabar en un iPhone y se iba a mandar por WhatsApp, no es que fueran a contratar una productora", destacó la mujer.

Pero cuando recibió la cotización, hecha en septiembre de 2019, le explicaban que el pago era "desde 50 mil pesos" y que tenía que cubrirse en su totalidad para que le enviaran el video. Por lo que la usuaria aseguró que se olvidó de la idea ya que requería de mucho esfuerzo para juntar la cantidad.

Por su parte, los usuarios de Tik Tok aseguraron que era mejor invertir ese dinero en un "viaje romántico" y que nunca habían visto que "ningún artista cobrara eso", por lo que también salió al tema Kunno, quien durante la pandemia se volvió objeto de burlas por cobrar mil 200 pesos por un saludo.

Christian Nodal: Tatuaje "Beli" del cantante no se borra así de fácil; dermatólogo lo explica | VIDEO

¿Cuántos saludos tendría que enviar Beli para saldar su deuda con el SAT?

Ante ello, hubo quienes no dejaron pasar la oportunidad para recordar la deuda que la famosa de 32 años tiene con la dependencia mexicana, por lo que aseguraron que "a como dé lugar quiere sacar los cuatro millones" de dólares que no consiguió de su ex prometido.

Por lo que surgió la duda de cuántos saludos tendría que enviar Belinda para que su deuda quede en ceros; considerando que el video más barato es de 50 mil pesos y tomando como base un adeudo de 500 mil pesos, la actriz tendría que grabar al menos 10 saludos.

Cabe recordar que cuando inició la pandemia se dio a conocer que por presentarse en algún evento cobraba cerca de 100 mil dólares, aproximadamente dos millones 31 mil 405 pesos mexicanos al tipo de cambio de este miércoles.

