Efeméride: Gloria Trevi cumple 54 años, ¿Qué fue de la hija que tuvo con Sergio Andrade?

Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz, quién es mejor conocida como Gloria Trevi, nació un día como hoy, pero de 1968 en Monterrey, Nuevo León y para unirlos a las celebraciones del cumpleaños número 54 de la bella y querida cantante en esta ocasión te diremos algunos datos que posiblemente no conocías acerca de su carrera y vida personal, además, también te decimos qué fue de la hija que tuvo con Sergio Andrade.

Como se mencionó antes, Gloria Trevi nació en el estado de Nuevo León, sin embargo, pasó sus primeros años doce años de vida en Ciudad Victoria, Tamaulipas hasta que sus padres se divorciaron y tuvo que regresar con su madre a su ciudad natal para estudiar la secundaria y fue durante esta etapa donde adquirió sus principales influencias musicales dominadas por diversas bandas de rock estadounidenses y británicas, además, su madre le impartía clases de ballet, por lo que fue desarrollando sus habilidades artísticas.

En el año de 1982, Televisa lanzó una convocatoria para buscar a la doble de “Chispita”, personaje protagonizado por Lucero por lo que Gloria Trevi, con tan solo 14 años de edad se trasladó a la Ciudad de México acompañada de su madre para participar en el certamen que terminó ganando y fue así como inició su carrera en el ambiente artístico de manera formal. Cabe mencionar que el certamen que la lanzó a la fama fue producido por Sergio Andrade, quien se encargaría de formarla en los años siguientes para lanzarla como cantante.

Gloria Trevi ganó el concurso de "La doble de "Chispita". Foto: Especial

El primer proyecto en el que participó Gloria Trevi se llamó “Boquitas Pintadas” donde fue compañera de Mary Boquitas, Pilar, Romero, Mónica Murr y Claudia Rosas, no obstante, el grupo solo lanzó un par de sencillos y se disolvieron por diversas diferencias entre los miembros y la disquera, no obstante, Gloria Trevi continuó su carrera bajo la tutela de Sergio Andrade, quien a finales de la década de 1980 la lanzó como solista.

El disco debut de Gloria Trevi se tituló “¿Qué hago aquí?”(1989) y rápidamente la colocó como una súper estrella de la música pues además de tener canciones pegajosas y con una fuerte crítica social su imagen alocada y desalineada también fueron clave para que lograra entrar dentro del gusto del público mexicano, en los siguientes años únicamente se dedicó a cosechar éxitos con cada álbum que lanzaba, además, también incursionó en la pantalla grande y en la televisión como conductora de XE-TU Remix.

Gloria Trevi fue todo un fenómeno musical durante la década de 1990. Foto: Especial

Fue en el año de 1998 cuando su ex corista, Aline Hernández publicó un libro donde se reveló el lado oscuro de Sergio Andrade y sus relaciones con las mujeres que lo rodeaban, entre ellas Gloria Trevi y en el siguiente año la madre de Karina Yapor interpuso una denuncia formal en contra de Andrade y Trevi por la desaparición de su hija, además, los acusó de diversos delitos graves como secuestro, corrupción, abuso y violación de menores, por lo que la cantante, su representante y “Mary Boquitas” huyeron del país y en enero del 2000 se confirmó su detención en Brasil por lo que se solicitó su extradición para que enfrentaran a la justicia mexicana, pero esto fue posible hasta noviembre del 2002, cuando regresó al país de forma voluntaria.

Una vez que estuvo bajo el resguardo de las autoridades mexicanas, Gloria Trevi estuvo en prisión y fue hasta septiembre del 2004 cuando fue absuelta y exonerada debido a que el juez encargado de llevar el caso no encontró los elementos suficientes para dictarle una sentencia condenatoria.

Sergio Andrade y Gloria Trevi. Foto: Especial

Tras salir de la cárcel, Gloria Trevi pudo retomar su carrera y logró ganarse de nueva cuenta el cariño del público, ha realizado giras por todo el continente ha participado en telenovelas y diferentes películas, además, también ha sido considerada para ser juez en diferentes reality shows de talentos.

¿Qué fue de la hija que tuvo con Sergio Andrade?

Los hijos más conocidos de Gloria Trevi son Ángel Gabriel y Miguel Armando, ambos llevan el apellido de Armando Gómez, el esposo de la cantante con el que formó una familia en 2009, sin embargo, Ángel Gabriel es hijo de Sergio Andrade y nació en Brasil mientras su madre estaba en prisión, no obstante, antes de él la intérprete de “Dr. Psiquiatra” tuvo otra hija con Sergio Andrade llamada Ana Dalay, por lo que a continuación te decimos qué paso con ella.

Ana Dalay nació en Brasil en 1999. Foto: Especial

Ana Dalay Andrade Treviño nació en Brasil en abril de 1999 y tras unos meses siendo criada por Gloria Trevi y las chicas del llamado “Clan Trevi-Andrade” trascendió que la menor murió en noviembre de ese mismo año en circunstancias un tanto misteriosas que no fueron aclaradas hasta hace unos años cuando la cantante regiomontana señaló que la pequeña falleció como consecuencia del reflujo, además, refirió que no se enteró de lo que pasó en los cinco días posteriores a la muerte de su bebé por lo que no tiene muy claro qué pasó con el cuerpo de su hija por lo que este desafortunado episodio marcó la vida de la cantante de forma muy profunda.

Gloria Trevi ya prepara su bioserie. Foto: Especial

