Quién es la ex de Christian Nodal y las pruebas de que mantenían contacto, ¿le fue infiel a Belinda?

¿Christian Nodal le fue infiel a Belinda? Es la pregunta que todos se están haciendo desde que salió a la luz que el cantante mantiene contacto con una de sus exnovias ¡y con toda la familia! La noticia ya tomó gran relevancia entre los fans de la actriz, pues aseguran que detrás de la ruptura que conmocionó a todo México podría esconderse un engaño.

Sin embargo, la presunta infidelidad hasta el momento se mantiene como una mera especulación, aunque el propio Nodal reconoció que sí mantiene contacto con ella. Además, las respuestas que ofreció bastante enojado a los fans de Beli no dejan mentir que no está dispuesto a cortar los lazos que aún lo unen con su ex.

Es por ello que todos los que seguían a "Nodeli" están más pendientes que nunca sobre quién es la mujer acusada de ser la tercera en discordia y por la que presuntamente el compromiso entre los cantantes llegó a su fin. Pues una de las teorías más fuertes del momento asegura que la actriz intentó controlar el círculo de amistades del intérprete de "Te fallé".

(Foto: Archivo)

Belinda: Con la cabeza tapada y a toda prisa huye de la prisa evitando hablar de Christian Nodal | VIDEO

¿Quién es María Fernanda, la ex de Nodal?

María Fernanda Guzmán es la joven con quien el cantante de regional mexicano aún mantenía contacto pese a su relación y compromiso con la intérprete de "Amor a Primera Vista". Pero lo que más llamó la atención de los fans es que ella fue la última novia que Nodal tuvo antes de conocer a Beli.

Incluso, el famoso llegó a confesar en alguna ocasión que la ojiverde despertaba los celos de su entonces novia, quien es hija nada más y nada menos que del ex futbolista Daniel Guzmán. Y aunque pocos son los detalles sobre el romance que mantenía con María Fernanda, se sabe que terminaron a finales de 2019.

(Foto: @mfgm2)

Además de su relación con el mundo del espectáculo, es una reconocida influencer que comparte parte de su día a día a través de redes sociales; tan sólo en Instagram cuenta con más de 280 mil seguidores. De acuerdo con la imagen que muestra en la plataforma, es muy cercana a sus familiares y amigos.

También suele compartir fotos sobre sus viajes y es una amante del clima cálido, por lo que no sorprende ver que muchas de sus publicaciones sean disfrutando de la alberca o del mar con preciosos bikinis y trajes de baño con los que presume su figura. En ese mismo sentido, la joven de 27 años tiene un excelente gusto a la hora de vestir, por lo que sus looks también están muy presentes en su feed.

(Foto: @mfgm2)

¿Quién tiene la razón? Fanáticos de Belinda y Nodal pelean en Instagram tras la separación de la pareja

¿Por qué su nombre salió a la luz tras la ruptura de Belinda y Nodal?

La madrugada del domingo salió a la luz que Christian Nodal ha mantenido contacto con María Fernanda y con su familia, sobre todo la última semana. Fueron precisamente los fans de "Nodeli" quienes dieron a conocer que mientras los rumores de su ruptura con la actriz acaparaban los titulares, el cantante se encontraba en Guadalajara, Jalisco, con su ex novia y el hermano de ella.

A través de su cuenta de Tok Tok, la periodista Inés Moreno explicó que el intérprete de "No te contaron mal" es muy cercano y "muy amigo del hermano (de María Fernanda) y fueron a arreglar una cosa de música". Por supuesto, tras descubrir esto, los millones de fans de Belinda comenzaron a defenderla y a pedir explicaciones al cantante de regional mexicano, quien no dudó en responder furioso en Twitter.

"Eres un poco hombre", es uno de los mensajes que recibió por la red y al que pidió dejar de hablar mal de él y de la relación, pues de salir la verdad a la luz, la más afectada será su ex prometida. "A ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso", amenazó Nodal.

Sin embargo, el domingo el tema incrementó en redes sociales cuando tras revisar las historias de María Fernanda, quien festejó su cumpleaños 27 la noche del sábado, trascendió que en la fiesta estuvo presente Rulo Bon, quien siempre acompaña al intérprete de "La sinvergüenza".

Hasta el momento no se ha confirmado que Christian Nodal estuvo presente en la fiesta de su ex, pero muchos aseguran que por la presencia de Rulo Bon, lo más probable es que él también se unió al festejo; sin embargo, son sólo suposiciones. Por su parte, la joven no ha emitido declaraciones al respecto ni ha compartido nada que confirme o desmienta su recién contacto con el famoso.

SIGUE LEYENDO

Nodal y Belinda se separan: 7 preguntas que todos nos estamos haciendo

Gustavo Adolfo Infante contra a Belinda: "Su modus operandi es quitarle el dinero a los 'güeyes'"

Christian Nodal: Así se verá tras BORRARSE los tatuajes dedicados a Belinda