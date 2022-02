Nodal y Belinda se separan: 7 preguntas que todos nos estamos haciendo

Una de las parejas más queridas y de las más polémicas por la diferencia de edad llegó a su fin. Por supuesto, los rumores venían desde la semana pasada, aunque fue la noche del sábado 12 de febrero cuando Christian Nodal emitió un comunicado por Instagram en el que anunció el fin de su compromiso con Belinda, con quien mantenía una relación desde agosto de 2020.

Como era de esperarse, la noticia ganó mucha popularidad en los minutos siguientes y toda la madrugada del domingo, pues los fans de los cantantes aseguraron que como la noticia se dio cerca de la media noche, no pudieron dormir en busca de respuesta a las preguntas más frecuentes y que todos nos estamos haciendo.

Pues hasta el momento ni Belinda ni Nodal han dado más declaraciones al respecto, pero por lo poco que se ha dejado ver entre las indirectas por redes sociales, la relación no terminó nada bien y de salir a la luz la verdad la menos favorecida sería la ojiverde, según advirtió el cantante de regional mexicano en una serie de tuits que más tarde eliminó.

(Foto: Archivo)

Belinda rompe el silencio sobre ruptura con Christian Nodal y pide respeto

¿Hubo infidelidad?

Una de las primeras teorías que circulan sobre el fin de "Nodeli", como los fans de los cantantes llamaban a la pareja, es que hubo infidelidad de por medio ya que en días anteriores Christian Nodal habría mantenido contacto no sólo con su ex María Fernanda Guzmán, sino también con la familia de la joven.

Cabe recordar que antes de conocer a Belinda, María Fernanda mantenía una relación con el intérprete de "De los besos que te di" e incluso llegó a sentir celos de la actriz de 32 años con quien Nodal compartía pantalla como coaches de "La Vo México".

En cuanto a la posible "infidelidad", la periodista Inés Moreno explicó en un Tik Tok que los fans descubrieron que la semana en la que comenzaron a circular los rumores sobre la ruptura definitiva, el sonorense había estado en Guadalajara, Jalisco, con su ex novia porque el cantante "es muy amigo del hermano y fueron a arreglar una cosa de música".

Asimismo, se desató una polémica en Twitter cuando varios usuarios recriminaron lo anterior al cantante al mismo tiempo en el que aseguraron que mientras la actriz "estaba trabajando", Christian se veía con su ex; sin embargo, el famoso no se quedó callado y respondió que tiene todo el "derecho a ver personas que amo y me hacen feliz".

Fue justo esto último lo que también trajo una nueva teoría en la que los fans detallaron que posiblemente el famoso puso fin al compromiso porque su ahora ex presuntamente quería controlar las amistades de su pareja.

Por su parte, la periodista agregó que el sábado también fue cumpleaños de la joven y en las historias que compartió en su cuenta de Instagram aparece Rulo Bon, quien siempre suele acompañar al cantante; sin embargo, aún no hay pruebas que muestren a Nodal en la fiesta.

La primera foto es la prueba de amistad entre Nodal y Rulo; la segunda, de la fiesta. (Fotos: @soy.inesmoreno)

¿Qué pasará con el anillo?

Por otro lado, el costoso anillo de compromiso con el que el intérprete de "Te Fallé" le propuso matrimonio a la actriz ha dado mucho de qué hablar, pues hay quienes consideran que al ser un regalo Beli debería conservarlo; otros más le pidieron a la cantante que no lo regrese, pero que lo ponga a la venta para liquidar su deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

(Foto: Especial)

El gran revuelo sobre la preciosa joya es que tiene un valor de tres millones de dólares, por lo que su paradero ha causado preocupación en más de uno; sin embargo, los expertos afirman que no es necesario que el anillo se regrese al cancelarse un compromiso, por lo que es muy probable que Beli se lo quede.

A pesar de ello, la persona que entregó la pieza, en este caso de diamantes, puede solicitar que su ex pareja se la regrese. Y en el caso de los cantantes aún no se sabe quién se quedará el anillo.

¿Se borrará Nodal los tatuajes?

"Va a pedir el contacto del tatuador de Lupillo Rivera", es uno de los comentarios más comunes en redes sociales, pues Christian Nodal tiene al menos cuatro tatuajes que hacen referencia a Belinda o la relación que mantuvieron juntos y como ya te hemos contado, entre ellos destaca la mirada de la princesa del pop latino, las palabras "Beli" y "Utopía", además de un arco junto a un "4", número que marca el día de su aniversario.

Cabe destacar que por primera vez, la intérprete de "Amor a Primera Vista" se sumó a la tendencia de los tatuajes y ella misma se grabó en la piel un corazón flechado junto al número 4 y las iniciales de su ex "CN" dentro de un corazón rojo que por años llevó tatuado en el tobillo.

Por supuesto, el tema de los tatuajes no ha dejado de ser comentado desde que todos se enteraron que la pareja se separa, pues en junio de 2021 Lupillo Rivera (ex de Beli y quien se había tatuado el rostro de la famosa) decidió retirarse por completo el recuerdo de su amor por la actriz, aunque no con láser, sino con una mancha negra que causó una ola de memes en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento Christian Nodal no ha dado declaraciones sobre si dejará los tatuajes en su piel, si los retirará con láser o los cubrirá con algún otro diseño.

¿La mamá de Nodal rechazaba a Belinda?

Hace unas semanas el periodista Juan José Origel reveló que Silvia Cristina, mamá de Nodal, rechazaba a Belinda por el excesivo gasto que hacía su hijo para complacer a la ojiverde y que además se había acercado a la cantante para que se buscara a otro novio más grande, pues la actriz le lleva 9 años al cantante.

Sin embargo, la mamá del cantante desmintió dichas especulaciones con una publicación en Instagram con una historia en la que aparecía junto a los prometidos.

¿Para qué quería Belinda el dinero que le pidió a Nodal?

La versión más fuerte sobre la ruptura entre los famosos que por más de un año se vieron más que enamorados, es que Belinda le pidió prestados cuatro millones de dólares a Nodal presuntamente para pagar una deuda con el SAT y cuando finalmente el cantante de regional mexicano dijo que sí, mandó a sus abogados con el contador de Beli.

Pero en ese momento descubrieron que la actriz le había mentido, pues su deuda únicamente era de unos 500 mil dólares, lo que ha despertado cientos de críticas hacia Belinda, pues se desconoce para qué quería el resto del dinero. A pesar de ello, en el programa "Chisme No Like" destacaron que el resto del préstamo sería para "pagar la casa que Lupillo le compró y saldar la deuda y los impuestos" de ésta y así poder quedarse con ella.

(Foto: Archivo)

¿Quién terminó con quién?

De la pregunta anterior surgió una nueva versión y es quién terminó con quién, pues en el comunicado el cantante sonorense advirtió que "hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", hecho que se tomó como que ambas partes estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, surgió la versión de que en realidad fue Belinda quien puso fin al noviazgo y a la relación, aparentemente tras no recibir el préstamo de los cuatro millones de dólares. De hecho la periodista Inés Moreno dijo en un Tik Tok que "una fuente cercana" le confirmó que la ojiverde fue quien puso punto final a la relación.

¿Qué se sabe de los misteriosos tuits de Nodal hacia las fans de Beli?

La madrugada del domingo, cuando todo el tema estaba recién salido del horno, el cantante de 23 años externó su enojo con algunos fans que le reclamaron por Twitter por la presunta infidelidad y por "colgarse" de la fama de Belinda, quien es conocida en el mundo del entretenimiento desde que es una niña.

“Decepción la que me lleve yo y cómo fans mejor no sigan y dejen las cosas bonitas, por que la afectada es Beli si se habla a fondo", se leen en un tuit de Nodal.

"Cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente. Y sigan hablando mier.. y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso", advierte otro más.

Cabe destacar que todos y cada uno de estos mensajes fue borrado luego de unos minutos, pero muchos fans lograron tomar captura de pantalla.

SIGUE LEYENDO

¿Quién tiene la razón? Fanáticos de Belinda y Nodal pelean en Instagram tras la separación de la pareja

Belinda: Con la cabeza tapada y a toda prisa huye de la prisa evitando hablar de Christian Nodal | VIDEO

¿Cómo era la vida de Christian Nodal antes de Belinda?