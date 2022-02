¿Quién tiene la razón? Fanáticos de Belinda y Nodal pelean en Instagram tras la separación de la pareja

Sin duda este fin de semana, Christian Nodal y Belinda se convirtieron en la noticia de este 2022, pues tan solo dos días antes de la celebración del día del amor y la amistad, el cantante de regional mexicano confirmó su ruptura y cancelación de su compromiso matrimonial.

Sin dar mayor explicaciones, Christian Nodal confirmó por medio de sus redes sociales que él y Belinda habían terminado su relación amorosa, aunque inmediatamente comenzaron a circular los rumores por los que aparentemente la pareja había terminado, el intérprete de “Adiós amor”, aclaró que no iba a hablar del tema pero qué todos los rumores eran falsos.

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

Cabe señalar que hasta el momento ni Christian Nodal, ni Belinda han revelado las razones que los llevaron a terminar su relación amorosa y compromiso matrimonial, por lo que todas las versiones que existen se trata de rumores.

Una vez aclarado lo anterior, uno de los rumores más fuertes que han circulado en esto días es que la pareja habría terminado debido a que Belinda pudo haberle pedido prestado a Nodal 4 mdd para pagar su deuda de impuestos, sin embargo, los abogados del cantante le revelaron a éste que lo que su prometida tenía que pagar era una cifra mucho menor.

Siguiendo con este mismo rumor sobre la causa de la ruptura de Belinda y Nodal, en redes sociales expertos en espectáculos revelaron que el resto del dinero que Belinda le pidió a Nodal lo utilizaría para comprarle a Lupillo Rivera la parte de la casa que éste supuestamente le habría regalado a la rubia cuando tuvieron un fugaz romance; cabe aclarar nuevamente que esto solo se trata de rumores.

Y es que, tras salir esta versión en redes sociales, Christian Nodal modificó su comunicado de prensa en su historia de instagram en donde añadió que todo lo que se rumoraba era falso.

Foto: Especial

Los fandom se pelean por ellos

Como era de esperarse, la unión de “Nodeli” se terminó no solo en la pareja sino en los fanáticos pues ahora son los seguidores de la pareja quienes se pelean por medio de redes sociales.

Los fanáticos de Nodal muestran su apoyo incondicional con el cantante deseando que pronto salga adelante de este momento difícil en su vida personal.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Incluso, cuentas dedicadas al cantante han pedido un tiempo para que al igual que su artista favorito se recuperen de todo lo que ha sucedido y comenzar nuevamente.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, el fandom de Belinda comenzó a atacar al cantante de música regional mexicana, pues algunos fanáticos de la rubia escribieron que esa relación nunca les gusto ya que su artista merecía a alguien mucho más guapo y mejor que Nodal.

Foto: Captura de pantalla

Nodal asegura que Belinda será la única afectada si se habla la verdad

Otros seguidores de Belinda, se le fueron con todo a Nodal asegurando que éste solo estuvo con la intérprete de “Sapito” para darse a conocer, lo que le causó molestia al mismo cantante por lo que éste respondió un par de tweets, mismos que ya fueron borrados pero que aquí te presentamos.

Foto: Captura de pantalla

Y es que Nodal aseguró que si se sigue investigando y se habla a fondo de lo que realmente ocurrió, la única afectada será Belinda, en otro tweet, el intérprete de “Adiós amor” pide al fandom de su ex prometida que ya no sigan hablando mal de él pues sino luego no tendrán armas con qué defender a su artista, refiriéndose a la rubia.

Leyenda

Con estos tweets, algunos expertos en espectáculos,aseguran que el cantante dejó entrever que la teoría de los 4 millones de dólares no está tan lejos de la realidad.

