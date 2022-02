Las razones por las que nadie esperaba la ruptura entre Belinda y Nodal

A pesar de varios días con rumores sobre la separación definitiva entre Christian Nodal y Belinda, el hecho tomó por sorpresa a todos cuando el cantante confirmó las sospechas en un breve comunicado, lo que provocó que los nombres de los cantantes rápidamente se colocaran en las tendencias de redes sociales y despertaran una ola de memes o tristeza para aquellos que aseguraron "ya no creer en el amor".

Pues aún con todas las polémicas que trajo su relación -en especial la que aseguraba que su noviazgo se trataba de una estrategia para ganar más rating en el programa "La Voz México", donde Nodal y Belinda eran dos de los coaches- los famosos siempre presumieron lo enamorados que estaban, ya sea con hermosas dedicatorias o con los regalos más lujosos y caros.

Es por ello que muchos aún no pueden creer que "Nodeli" llegó a su fin y que lo que sería la boda de la década ahora no es más que un sueño que no se cumplió y a pesar de ello prevalece la ilusión de una posible reconciliación con la que los cantantes demuestren a sus fans que su amor pudo con esto y más.

Su amor los había llevado a protagonizar portadas de prestigiosas revistas. (Foto: Archivo)

Belinda: Con la cabeza tapada y a toda prisa huye de la prisa evitando hablar de Christian Nodal | VIDEO

Y es que a pesar de las decenas de rumores y teorías que rondan sobre Belinda y Nodal, pocos creían que su romance terminara tan pronto, sobre todo por las primeras especulaciones que comenzaron a surgir como que se habían dejado de seguir en Instagram, algo que durante más de un año hicieron con mucha frecuencia y por lo que todos pensábamos que se trataba de una estrategia para alguno de sus nuevos proyectos.

A continuación te enlistamos las principales razones por las que todavía la semana pasada sus fans no creían que se tratara de la ruptura del compromiso, que dejó muchas dudas que aún no tienen una respuesta clara, como si Belinda le regresará o no el anillo de diamantes al intérprete de "Juro por esta".

Disfrutaron de unas románticas vacaciones

La principal razón es que a penas en enero los intérpretes de "Si nos dejan" disfrutaron de unas lujosas y románticas vacaciones en Cartagena de Indias, Colombia, con la que le dieron la bienvenida al año. Además, durante el viaje Belinda demostró la excelente relación que tenía con la familia de su prometido.

Pues en más de una ocasión, su ex suegra, Silvia Cristina, presumió a la ojiverde en redes sociales con hermosas fotos y tiernas palabras con las que aseguraba su cariño a la famosa actriz, quien es 9 años mayor que su hijo.

(Foto: Archivo)

La mamá de Nodal defendió a Belinda

Hace unas semanas Juan José Origel reveló que la mamá de Nodal rechazaba a Belinda por el excesivo gasto que hacía su hijo para complacer a la actriz. Aunque lo más impactante que confesó el periodista es que Silvia Cristina incluso había aconsejado a la intérprete de "Luz sin gravedad" para que buscara a otro novio más grande de edad.

Sin embargo, la mamá del cantante desmintió dichas especulaciones con una publicación en Instagram con una historia en la que declaró:

“Es muy frecuente que una simple suposición, generada por la 'sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás' termine transformada en un rumor falso y, en definitiva, en una terrible mentira, Los amo.”

No es la primera vez que se dejaban de seguir en Instagram

La primera señal que la pareja ofreció sobre el fin de su relación fue precisamente la que todos ignoraron, pues el pasado lunes 7 de febrero trascendió entre los "Nodeli" que la pareja se había dejado de seguir en redes sociales; sin embargo, el hecho pasó desapercibido porque no es la primera vez que los cantantes lo hacían.

Y es que incluso cuando recién habían confirmado su relación, a finales de 2020, no sólo se dejaron de seguir, sino que borraron su fotos juntos. Este patrón se repitió en varias ocasiones y casi siempre anunciaba muy buenas noticias en la vida personal de cada uno, pues era como una especie de antesala para presentar un nuevo proyecto, ya fuera personal o en pareja.

Siguiendo la agenda de los famosos y de no haberse confirmado el fin del compromiso, el espectáculo de dejarse de seguir habría sido por el estreno del remix "Te marque pedo" de Nodal con Alex Luna y DAAZ.

Claro que la polémica comenzó a desarrollarse cuando los artistas comenzaron a dar claves en redes sociales, pues mientras Beli compartió una foto con un par de emojis de un corazón blanco (símbolo de Nodeli) y un candado cerrado, Nodal tuiteaba "ya ni me topas y aferrado a ti yo sigo".

(Foto: @belindapop)

SIGUE LEYENDO

Madre de Christian Nodal apoya a su hijo y borra fotos con Belinda | FOTO

Gustavo Adolfo Infante contra a Belinda: "Su modus operandi es quitarle el dinero a los 'güeyes'"

¿Quién tiene la razón? Fanáticos de Belinda y Nodal pelean en Instagram tras la separación de la pareja