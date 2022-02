Yo soy Betty la fea: ¿Qué estudió Ricardo Vélez, alias Mario Calderón, antes de ser actor?

Mario Calderón fue uno de los personajes favoritos del público durante la emisión de la telenovela Yo Soy Betty la fea; sin embargo, lo que no todos los fans saben es que el actor Ricardo Vélez, quien encarnó a este personaje, estuvo a punto de dedicarse a algo completamente diferente.

Fue en una transmisión en vivo que realizó junto con Jorge Enrique Abello, quien hacía a Armando Mendoza en el drama, que confesó que antes de dedicarse a la interpretación tenía pensado convertirse en un matemático.

De acuerdo con lo que contó a su colega de la telenovela, fue en el bachillerato cuando vio la obra “Lo que nos dejó la tempestad” el primero momento en el que se percató de lo que se podía hacer en el escenario.

Según recordó, uno de los participantes usaba únicamente un palo y un trapo para representar el texto escrito por el dramaturgo César Rengifo. La experiencia lo cambió de forma sustancial, ya que desde entonces le entró, sin darse cuenta, la espinita de volverse actor.

Pese a esto, se matriculó en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en Bogotá, donde comenzó sus estudios en Matemáticas; sin embargo, se dio cuenta de que algo le faltaba.

Por tal motivo se inscribió a la par en la Escuela Nacional de Arte Dramático para el año de 1988. Si bien parecía que la interpretación sería su pasatiempo, un hecho importante lo hizo cambiar de rumbo.

“Estuve en la carrera de Matemáticas, pero no la terminé porque me deserté y me fui a la escuela de artes dramáticos”, dijo.