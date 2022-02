El significado oculto de la canción 'Lamento Boliviano' de los Enanitos Verdes

El tema “Lamento boliviano” de los Enanitos Verdes, una de las bandas más icónicas del rock en español de los años 80 y 90, tiene una historia interesante que contar y vale la pena porque es una de las canciones más cantadas, covereadas, tocadas y reconocidas del ámbito de la música en español.

“Lamento boliviano” fue publicada en el año 1994 y es parte de la lista de canciones del álbum “Big Bang”, el séptimo en la carrera de la banda liderada por el vocalista y guitarrista, Marciano Cantero.

Sin embargo, cabe resaltar que la canción no es obra de los Enanitos Verdes, sino de una banda de rock argentina denominada como “Alcohol etílico”, la letra es obra de Raúl Federico y Natalio Faingold para el álbum “Envasado de origen” en el año 1986.

El tema salió a la luz como una manera de difundir un dicho que se tiene en Argentina sobre la frase del lamento boliviano, que indica que así se les dice a las personas que siempre se quejan de lo mismo, pero además se alimenta con otras frases sobre desamor, lo que daría como resultado que el “quejoso” lo está haciendo por desamor, al hacer énfasis en su “corazón idiota”.

Referencias literarias

Otra de las frases de la canción podría hacer referencia a un libro del colombiano Gabriel García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada” en la parte que dice “nena no te peines en la cama”, se dice que puede resultar ser una referencia a una superstición que decía:

"Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas..."

La banda no ha hecho eco de esas referencias y no se ha pronunciado al respecto, pero no cabe duda que dichas coincidencias llamen mucho la atención.

