¿Vicente Fernández cantó “El Ratón?: así sonaría el tenma dedicado a Ovidio Guzmán con la voz del "Charro de Huentitán"

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre del 2021 en Guadalajara, Jalisco, el pueblo mexicano lloró su muerte, pero su recuerdo aun esta guardado en el corazón de su familia y de sus fans.

El cantante tenía un estilo único para cantar e interpretar cada pieza es por eso que varias personas dedicadas a la imitación adoptaban los sonidos de su voz para parecerse al conocido como “Charro de Huentitán”.

Tal y como lo hizo un joven en TikTok quien imitó a el intérprete de “Un millón de primaveras” al cantar el popular corrido “El Ratón” dedicado a Ovidio y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque solo menciona unas estrofas de la canción, el cantante logra parecerse a Vicente Fernández, cabe señalar que rápidamente consiguió interacciones de las personas que utilizan la plataforma.

Esta no es la única vez que los fans de artista fallecidos muestran como se escucharía “El Ratón” en otras voces, hace algunas semanas lo hicieron en un video imitando a Valentín Elizalde conocido como “El Gallo de Oro” y quien también ya falleció.

La pieza “El Ratón” fue interpretada por primera vez por la agrupación sinaloense Código FN y compuesta por Tito León, vocalista de esa agrupación y según el músico da a conocer el momento en el que se llevó a cabo un operativo en Sinaloa para atrapar a Ovidio, conocido como “El Ratón”

“Soy el ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, un hijo del Chapo

Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo

Y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo

Yo no peleé

Pues la vida de mis hijas fue primero

Pa' que sepan que yo no conozco el miedo

Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno”