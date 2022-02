Shaila, hija de Rocío Durcal siguió los pasos de su madre en la musica, pero no tuvo el mismo éxito ¿Qué fue de ella?

Una de las mujeres que se perfilaba para ser la sucesora de la música ranchera, es Shaila Dúrcal aunque no es de nacimiento mexicana la estrella e hija de Rocío Dúrcal ha buscado un lugar en la industria.

Es poseedora de una potente voz y una belleza heredada de su familia, Shaila ha creado éxitos como “Convénceme”, “Tanto amo”, “El día que me fui”, “Para darte mi vida” y “Hasta la eternidad” con los que conquistó al público.

Durante sus inicios Shaila fue abrazada por los fans de su madre que veían en la joven la viva imagen de “La española más mexicana” y la oportunidad de revivir el legado que dejó Rocío.

¿Qué ha sido de la cantante?

Actualmente tiene 42 años y continua con su carrera artística, es considerada una de las voces más hermosas de España y una persona muy querida en México y Latinoamérica.

Durante el último mes del 2021 lanzó el tema “Si te vas”, que corresponde a su ultimo sencillo, la letra fue compuesta por la cantante y su marido Dorio Ferreira, según palabras de Dúrcal en una entrevista para su país natal menciona que ya tenía tiempo de no hacer algo nuevo-

Se trata de una canción que lleva su sello personal. "Traigo música nueva y eso es algo que tenía muchísimas ganas. Ya llevaba un tiempo sin lanzar música nueva en mi país, llevo un año aquí en España y muy contenta porque es una canción que hemos hecho mi marido y yo. Es una canción nuestra (…) es algo muy bonito el que llegue el momento de compartirlo con mi público, que lleva mucho tiempo esperando. Y es algo muy personal. Siempre me inspiro en el amor y el desamor, cómo no, aunque somos felizmente enamorados. Pero agarro ese desamor y no sé, como que me desquito. Esto se lo podemos dedicar por ejemplo a la pandemia", dijo Shaila a RTVE España.

