'Voy a defender lo que es mío': Atleta de EXATLÓN ALL STAR lanza sentencia a sus compañeros

Tal parece que la quinta temporada de Exatlón México dejó a los fans con hambre de más y a los atletas con ganas de conseguir la victoria, al igual que "Koke" Guerrero y Marysol Cortés. Sin embargo, en esta edición la producción buscará a los mejores de entre los campeones.

La división es la misma, Rojos contra Azules en los que las batallas ahora son mixtas, pero el poder es el superior. Fue así como arrancó desde este lunes Exatlón All Star con todas las expectativas del público.

En estas batallas de hombres contra mujeres, una de ellas pidió la oportunidad para enfrentarse a los mejores: Mati Álvarez, quien con orgullo porta la casaca roja.

Está de sobra recordar que "Terminator" es una de las más grandes leyendas de este reality, pues se ha llevado el trofeo de la tercera y cuarta temporada. Esto le ha dado la fortaleza para lanzar una dura sentencia contra sus adversarios.

¿Qué fue lo que dijo Mati Álvarez?

Con la firme idea de conseguir su tercer campeonato, la poblana no se tentó el corazón para anunciarles a hombres y mujeres azules que no piensa detenerse por nada.

"Solamente puede ganar una persona, quiero cuidar mi título, porque gané la tercera y la cuarta temporada. Quiero defender lo que es mío, mi objetivo principal sigue siendo el mismo que es levantar ese trofeo. Me siento bien, me siento lista, mi objetivo principal sigue siendo levantar ese trofeo que es mío. Me encanta que solo sea un campeón esta temporada, es algo que me motiva", dijo en tono serio.

Fue así como la atleta de 26 años brincó a los circuitos para tratar de derrotar a sus adversarios aunque ya mordió el polvo del actual campeón de Exatlón, el "Hechicero del aire". Este episodio lo narró con emoción Antonio Rosique.

