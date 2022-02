Mati Álvarez: 5 fotos que demuestran que es una de las mejores competidoras de Exatlón

Mati Álvarez inició el 2022 confirmando en “Venga la Alegría” su participación en la nueva temporada de “Extatlón México”, donde se ha ganado el corazón del público con su simpatía y talento como una de las mejores atletas del reality show al que volverá buscando un nuevo triunfo.

La también conductora es parte del equipo rojo en “Exatlón All Star” que se estrenó este lunes 31 de enero y que ya enfrenta polémicas por roses entre compañeros del mismo equipo, como Mati con Aristeo Cázares.

Mati Álvarez llega a "Exatlón All Star". Foto: Instagram @matialvarezs

La originaria de Puebla es una heptatleta que dejó ver su talento desde muy temprana edad, pues su pasión por los deportes la llevó a practicar natación desde los cuatro años y a los 10 decidió incursionar en el Atletismo destacando de inmediato.

Mati Álvarez ha sido reconocida en diversas ocasiones como una de las mejores atletas y el Premio Municipal del Deporte fue uno de los primeros en 2010, con él se le distingue como la mejor atleta de Puebla. Aunque en 2012 sufrió una lesión esto no le impidió volver y obtener el triunfo en Juegos Juveniles Centroamericanos y del Caribe.

Mati se unió a "Venga la Alegría" como conductora. Foto: Instagram @matialvarezs

Sus triunfos comenzaron desde muy temprana edad gracias a su inmenso talento. En 2011 representó a México en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo en el que obtuvo el séptimo lugar en la ciudad de Lilia, Francia.

Polémica en “Exatlón México”

Aunque Mati Álvarez es una de las atletas favoritas del reality show no ha evitado ser blanco de la polémica, como aquel que está relacionada con el premio y que involucró a su compañera Casandra Ascencio con una discusión en Twitter.

Y es que todo indica que habría una promesa entre las participantes del reality cuando competían juntas, pues habían acordado dividir el dinero que ganarían aunque Álvarez no cumplió y se quedó con el dinero que le correspondía a su compañera.

Fuerza y destreza de Mati Álvarez en Exaltón. Foto: Instagram @matialvarezs

Álvarez no dudó en hablar sobre el conflicto con Ascencio y aseguró en entrevista con “Ventaneando2 que su compañera le habría pedido su apoyo pues su puntaje en el reality no le alcanzaba para llegar a la final y por ello Mati la habría dejado ganar para estar juntas.

“Casandra no iba bien en puntos, y de hecho yo nunca lo había hecho en mi vida, ella se acercó y me dijo ‘Oye Mati, pues no voy a pasar a la final si es que no gano en esta’, le tocaba contra mí y yo la dejé ganar para que pasara a la final, bueno, los últimos cuatro, y después ya llegar las dos juntas”, añadió.

Mati Álvarez en polémica con Casandra Ascencio. Foto: Instagram @matialvarezs

Mati Álvarez alcanza el triunfo en "Exaltón México". Foto: Instagram @matialvarezs

