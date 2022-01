Exatlón All Stars: Estos dos atletas ya se dan por ganadores de la sexta temporada

Aristeo Cazares y Mati Álvarez, quienes se encuentran en las playas de República Dominicana para participar en la sexta temporada de Exatlón México tuvieron un enlace con sus compañeros de “Venga la Alegría Fin de Semana”, y además de promocionar el programa, lo que llamó la atención fue que ya se dieron como ganadores sin siquiera haber comenzado la competencia por lo que en redes dividieron opiniones por sus comentarios.

Para iniciar, “El Aguileón” señaló que en esta temporada los seguidores del programa serán testigos de su mejor versión pues se ha preparado a consciencia y prometió ser el mejor trazador de circuitos, además, también aprovechó para dejar en claro que su compañera de emisión también será quien imponga el ritmo en la rama femenil pues señaló que no hay nadie mejor que ella para los retos de tiro.

Tras las palabras de Aristeo Cázares, sus compañeros de “Venga la Alegría” le mencionaron que están tan seguros de que alguno de los dos saldrá victorioso de “Exatlón All Stars” que ya les tienen destino un lugar especial para que guarden su trofeo y lo sumen a las otras preseas que están exhibidas en el foro del matutino.

“Todos son rivales fuertes”

Luego de haber dado como campeones a los conductores de "Venga la Alegría Fin de Semana" en “Exatlón All Stars” Aristeo Cázares trató de suavizar sus declaraciones y señaló que, pese a todo, no es el favorito para salir campeón pues considera que todos los atletas participantes son grandes contrincantes y que en esta temporada no existirá el concepto del rival más débil.

“Yo creo que lo del rival más fuerte está por verse, todos son figuras, todos son rivales fuertes, a quien te enfrentes en el All Stars es sumamente fuerte y no puedes bajar la guardia, creo que el gallo de esta temporada está indefinido todavía”, señaló Aristeo Cázares.

Para finalizar, Mati Álvarez señaló que el elemento que tendrán en contra será la adaptación pues habrá contrincantes que ya tienen seis meses compitiendo, por lo que adelantó que tendrán que adaptarse lo más rápido posible y detalló que la ventaja la tomarán quienes estén mejor concentrados. Ante estos comentarios sus compañeros del matutino reiteraron que consideran que ello son los principales candidatos a ganar.

En otro momento de la entrevista, los atletas y conductores de “Venga la Alegría Fin de Semana” adelantaron que la temporada de “Exatlón All Stars” llevará las emociones al límite pues se verán carreras inesperadas como “Mati vs Ernesto”, así como carreras mixtas y otras dinámicas que solamente se verán en esta edición.

Tras estos comentarios de los atletas legendarios del equipo rojo las reacciones en redes no se hicieron esperar y se dividieron opiniones entre los seguidores del programa pues mientras algunos les externaron su apoyo total, otros más los calificaron como arrogantes, incluso, utilizaron sus propias palabras con las que criticaron hace unas semanas a otros miembros del equipo rojo y les pidieron guardar silencio y demostrar todo dentro de los circuitos.

SIGUE LEYENDO:

Exatlón México: Querida atleta de Conquistadores sufrió trágico accidente en su infancia; así lo recordó

Exatlón México All Star: Así quedaron conformados los equipos