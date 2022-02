Mariana Echeverría presume su nueva figura en bikini tras perder peso: FOTOS

Mariana Echeverría presumió en redes sociales los resultados del proceso estético al que se sometió hace unos días para perder los kilitos de más que ganó tras convertirse en madre y para ello, se dejó ver en bikini, por lo que dejó al descubierto su figura y demostró que la belleza no depende de las tallas.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la conductora de “Faisy Nights” compartió los primeros resultados de la criolipolisis a la que se sometió hace unos días y se dejó ver en bikini desde una piscina.

Fueron en total cuatro fotografías las compartidas por Mariana Echeverría y en tres de ellas únicamente presumió la belleza de su rostro realizando diferentes poses y expresiones, sin embargo, en la última imagen dejó todas las posibles críticas a un lado y dejó ver su figura en todo su esplendor, además, acompañó su publicación con un poderoso mensaje de amor propio con el que dejó claro que, como lo había mencionado hace unos días, está buscando la mejor versión de sí misma.

“No importa cuál es tu talla, no importa si tienes celulitis y no importa si algunas partes se agitan cuando no deberían…sigues siendo hermosa”, escribió la miembro más querida de la “familia disfuncional” de “Me Caigo de Risa”.

La publicación de Mariana Echeverría tuvo un gran impacto entre sus más de 2.6 millones de seguidores de Instagram y en pocos minutos logró acumular más de 75 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar, “Qué bella, Mariana”, “Mariana, tus palabras motivan, eres hermosa”, “Eres una mujer muy linda” y “Aplaudo que te aceptar y te amas como eres”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las fotografías de la esposa del arquero americanista, Oscar Jiménez.

Mariana Echeverría busca consolidarse

Mariana Echeverría lleva más de 15 años dentro del mundo de la farándula y en todo este tiempo ha participado en una gran cantidad de proyectos y pese a que goza de una buena fama, la también actriz no ha podido consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, sin embargo, todo parece indicar que este año este será su objetivo pues arrancó el 2022 llena de trabajo.

En la última semana, Mariana Echeverría estrenó las nuevas temporadas de los proyectos más importantes de su carrera en los últimos años, “Faisy Nights” y “Me Caigo de Risa”, además, como se mencionó antes, señaló que estará enfocada en recuperar su estilizada figura para buscar “la mejor versión de sí misma”, por lo que está claro que busca revolucionar su carrera para posicionarse como una de las máximas figuras de la farándula.

