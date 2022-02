Enrique Guzmán solamente ha querido a una mujer; ¿fue Angélica María o Silvia Pinal? | VIDEO

Luego de que hace meses el cantante Enrique Guzmán se viera envuelto en polémica tras las acusaciones de su nieta Frida Sofía, el famoso rockero reapareció públicamente en el programa Hoy para celebrar su cumpleaños, donde fue homenajeado y recordó algunas anécdotas de su trayectoria artística.

Así, tras rememorar a las hermosas mujeres con las que tuvo oportunidad de colaborar, entre ellas Rocío Dúrcal y Angelica María, el intérprete no dudó en externar que ambas artistas le gustaban, pero no pudo tener un romance con ellas.

Recordando su trabajo a lado de la madre de Angélica Vale, el cantante dijo con una gran sonrisa:

“Ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta […] todavía no, ¿me esperas? .... (mi esposa) me dará permiso”.