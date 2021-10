Así reaccionó Lorena Velázquez cuando le preguntaron por Enrique Guzmán | VIDEO

Lorena Velázquez se dio cita en la fiesta del cirujano plástico, Gamaliel Valdez, para celebrar la belleza del ser humano, donde contestó algunas preguntas a diferentes medios de comunicación. Dentro de las preguntas se le tocó el tema de Enrique Guzmán, situación que no le gustó a Lorena, esto debido a lo que ocurrió en el pasado cuando fueron compañeros en una obra de teatro.

Durante una capsula de “De Primera Mano”, se reveló la información sobre la reacción de Velázquez cuando se le preguntó por las acusaciones que está viviendo el cantante de rock, pero en lugar de dar su punto de vista, Lorena ratificó que no lleva una buena relación y prefirió no pronunciar su nombre ante las cámaras.

En un inicio se veía contenta por estar en la fiesta y mostró un agradecimiento a todos los doctores por lo que están haciendo en estos momentos, tanto que decidió llamarlos “ángeles”, pero esa sonrisa y alegría se esfumó cuando llegó la pregunta sobre la actualidad de Guzmán, ya que asegura que no le cae bien y que prefiere “no hablar de ese señor”.

“Ay no me hables a mí de ese señor, por favor, no. Porque no, yo no lo quiero ni lo quiero ver ni opinar”, expresó la actriz ante los medios de comunicación presentes en el evento para conmemorar a la belleza.

Qué pasó entre Enrique y Lorena

Los conductores del programa recordaron el momento en el que fueron compañeros en teatro, ya que en esos años le hizo la vida imposible e incluso que la llegó a lastimar cuando se tenían que agarrar las manos, esto según el comunicador Gustavo Adolfo Infante, información que confirmaron en el programa agregando que en una ocasión llegó a darle un manotazo.

Entre las especulaciones surgió el rumor que la actriz pudo haber despreciado al cantante y eso hizo que se “ardiera”, motivo por el que pudo actuar de esta manera. El problema antes presentado terminó cuando él le pidió al productor que la corriera, ya que se queda uno de los dos en el proyecto.

