Belinda y Criss Angel: por ESTO terminaron, según el ilusionista ¿tiene que ver con Cristian Nodal?

Belinda es una de las mujeres más bonitas y talentosas de México, por lo que levanta suspiros en muchos hombres, tanto que ha tenido varias parejas del medio, pero muchos de sus exnovios terminan hablando mal de la futura esposa de Christian Nodal. En esta ocasión recordaremos los motivos por los que terminó su relación con Criss Angel, con quien sostuvo una relación amorosa entre 2016 y 2017.

Cuando terminó el romance entre el ilusionista y la cantante, surgió un rumor, mismo que se quedó bien clavado entre los fans de Criss, ya que se dijo que la nacida en España había sido infiel, motivo por el que decidió alejarse de la también actriz en el ya remoto 2017.

Beli y Angel anduvieron cuando el ilusionista tenía 49 años, mientras que la interprete de “Sapito” tan solo tenía 29, pero lo que parecía un amor inquebrantable llegó a su fin después que Criss supuestamente encontrara mensajes amorosos con otra persona.

Con quien se dijo que le fue infiel

Belinda fue acusada de ser infiel con Benjamín Talei, un cirujano plástico al que acudió primero como clienta, ya que quería afilarse el mentó y retoques en sus mejillas, pero con el paso del tiempo esa relación laboral paso a una amistad y posteriormente a ser el encargado de terminar la relación con Angel.

}

Cuando todo terminó el ilusionista comentó “No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, escribió en sus redes sociales.

Con estas palabras dio a entender que perdió millones al estar con Belinda, ya que en su momento se dijo que ella recibió mucho dinero por estar con Criss, pero eso no fue todo, ya que se dijo que no fue el único romance del que tuvo algo a cambio, esto tocando el tema de Talei.

Ahora Belinda está por casarse con Nodal, por lo que los fans de ambos esperan que vivan felices para siempre y no termine en un divorcio por algún problema como el antes mencionado. En cuanto a la boda no se sabe todavía la fecha de la misma ni los invitados, situación que tiene a sus seguidores y mundo de la farándula a la espera de más información de lo que se espera sea el evento del año.

Te puede interesar: Christian Nodal se DESLINDÓ del ECOCIDIO en Baja California; esto dijo el cantante