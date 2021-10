Christian Nodal revela POR QUÉ no se ha CASADO con Belinda, ¿se acabó el amor?

La boda entre Belinda y Christian Nodal ha sido tema de conversación en diversos medios de comunicación desde que la pareja anunció su compromiso en el pasado mes de mayo, sin embargo, el evento que promete ser “la boda del año” simplemente no ha llegado y fue el mismo cantante sonorense quien decidió romper el silencio y reveló los motivos por los que todavía no llega al altar con Belinda.

Fue durante una entrevista para el afamado programa de espectáculos de TV Azteca llamado “Ventaneando” donde el intérprete de “Botella tras botella” reconoció que todavía no está casado con Belinda, sin embargo, aseguró que a él ya le gustaría ser el esposo de la también actriz, además, señaló por qué es que aún no dan este paso tan importante en su relación.

“¿Qué si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Yo me muero por casarme con mi amor, pero ahorita no. No nada más es la agenda, es mucha preparación y hay que tener un estado emocional y todo, son muchas cosas, no solo una cosa”, fueron las palabras del sonorense de 22 años, quien también señaló que, por ahora, están enfocados en promocionar el video de “La Sinvergüenza”, el cual, fue producido por Belinda.

“Estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo, “La sinvergüenza” junto a la Banda MS y ella (Belinda) fue la directora y trabajar con ella es lo más bonito que me ha pasado, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida es especial, pero también se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, señaló el cantante, quien adelantó que su prometida comenzará a hacer nueva música muy pronto.

Cabe mencionar que Christian Nodal no reveló la fecha en la que finalmente tienen planeado llegar al altar, por lo que las especulaciones de este evento tan esperado tendrán que detenerse hasta que la pareja anuncie la nueva fecha en la que se convertirán en marido y mujer, no obstante, el intérprete de “Adiós, amor” aseguró que están mejor que nunca.

Christian Nodal y los celos

Hace unas semanas, Christian Nodal se robó la atención en la ceremonia de los Premios Billboard Latinos pues además de ser galardonado como el mejor artista de música regional mexicana le hizo una escena de celos a Belinda, por lo que hacer cuestionado sobre el tema, el cantante desmintió haberse puesto celoso, sin embargo, reconoció que sí hay ocasiones donde los celos lo invaden.

“Yo soy celoso pero normal, cuando hay que ser celoso, con cosas obvias, pero de ahí en más, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar con su belleza, así que yo no tengo ningún problema con eso, es normal”.

Para finalizar, Christian Nodal también habló del motivo por el que se vio obligado a borrar todas sus publicaciones de Instagram hace unos meses, motivo, por el que empezaron a surgir los rumores sobre su supuesta ruptura con Belinda.

“Yo quiero que sepan que tomé un break, de cierto modo, antes estaba posteando todo, pero mi vida personal se mezcló demasiado con mi vida de artista y fue muy rudo porque hay comentarios muy feos y a esa energía yo no estaba acostumbrado, entonces lo que estoy haciendo ahorita es tomar las cosas de la manera más positiva”, finalizó.