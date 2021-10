La dura decisión de un ex de Belinda que sorprendió a todos

La vida sentimental de Belinda por lo general es expuesta, incluso por ella misma a través de entrevistas y en sus propias redes sociales. Sin embargo, con una relación pasada y que parecía haber quedado en el olvido, las cosas fueron muy distintas. Justamente días atrás, su ex pareja el cirujano plástico Ben Talei decidió referirse a algunas vivencias con tuvo con ella y que parecen haberlo marcado de manera profunda.

Es que según comentó como entre líneas en una entrevista reciente Talei, Belinda deseaba que su amorío se mantuviese en secreto. De hecho, ella sigue negando que ambos hubiesen mantenido un vínculo amoroso, pese a que en fotos (inclusive compartidas por ella de manera muy pasajera o por error) ambos se vieran unidos.

Pero ya pasados los resquemores después de dos años desde que ambos se conocieron, el ex de la intérprete de "Luz sin gravedad" se refirió a su mala experiencia con ella mientras le realizaban una entrevista en un programa. Cuando la conductora de “Suelta la ropa” le preguntó si alguna vez le había realizado un procedimiento a su ex, Ben Talei dijo: “Creo que dice que no ha tenido nada, pues lo dejamos así. (...) No, tal vez, no sé. No recuerdo, es que hace más de dos años y medio (tuvimos una relación)”.

Su tono irónico y las formas en que se refirió a la supuesta relación que dijo haber tenido con la cantante española, naturalizada en México, dio el puntapié para suponer que en realidad la experiencia, según Talei, no fue buena. Según sostuvo el odontólogo, la relación con Belinda lo llevó a tomar la decisión de no relacionarse nunca más con mujeres de la farándula mexicana.

Belinda posando ante la cámara. Fuente: Instagram Belinda

“Nunca más actrices, nunca más cantantes, nunca más mexicanas”, sentenció Ben, aunque entre risas, pues compartió que su actual pareja es “mitad mexicana, mitad gringa”.