Eduin Caz: ¿Le regalaron el título universitario? Así fue como consiguió este logro | VIDEO

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme en repetidas ocasiones ha manifestado que atribuye su éxito a que conjugó su carrera de Mercadotecnia y que empleó algunas de las cosas que aprendió durante sus años como estudiante.

Recientemente se dio a conocer en YouTube un video en el que el Eduin Caz entabla una interesante conversación en el podcast “Hay que creérsela” con César Neri, un maestro de la Universidad Autónoma de Baja California.

“El Mercadólogo mejor pagado del mundo es un egresado de la UABC, sin duda este egresado tiene la oportunidad de generar las mejores estrategias de marketing en su propia carrera. Originario de Culiacán,Sinaloa y Tijuanense por decisión #EduinCaz nos muestra al Genio Mercadólogo que hay detrás de #grupofirme”, describe en el video.

Al principio del video Eduin expresa su opinión para todas aquellas personas que criticaron y dijeron que su título se lo habían regalado, el artista dijo que él se graduó hace cuatro años, pero debido a varias cosas como la pandemia por Covid 19 el documento no había llegado.

“Mira a mucha anda gente diciendo eso, después subí unas historias diciendo, yo no me gradué ahorita, me gradué hace cuatro años, pero hasta ahorita porque llegó el Covid y el tramite del título es tardado, yo no tuve una toma de protesta porque tuve que irme a trabajar”.

César Neri dijo que Eduin no era de sus alumnos consentidos, pues aseguró que se quedaba dormido en las clases, pero algo que si aplaudió del joven eran las ganas de superarse y que logró terminar la carrera, tanto que se convirtió en uno de los mexicanos más famosos del momento.

Mientras que Eduin hizo referencia a que gracias al apoyo de algunos de sus compañeros con los que supo hacer equipo logró llevar a cabo los proyectos ya que trabajaba hasta 12 horas seguidas en eventos privados.

La publicación de Eduin Caz

“El día de hoy llego mi título universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo Dream Team. A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron. Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción: LO QUE QUIERO LO CONSIGO”, escribió el artista en sus redes cuando presumió el título universitario y de inmediato consiguió algunas fuertes críticas.

