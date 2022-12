Mariana Seoane acepta que vivió una depresión profunda por varios problemas de su vida

Mariana Seoane habló de lo que ha pasado en su vida en los últimos meses, en una larga charla que tuvo con sus seguidores declaró que había enfrentado una muy fuerte depresión porque varias situaciones de su vida se salieron de control, una de ellas y la más importante fue su salud, ya que le detectaron un tumor.

La cantante y actriz recientemente causó el impacto de la gente que sigue de cerca su carrera, pues sin explicación previa subió una fotografía en donde está en una cama de hospital y expresó que quiso agradecer a las personas que estuvieron al pendiente de su cirugía, aunque en ese momento no describió que era lo que habían atendido los médicos.

En la transmisión en vivo ya abrió su corazón y fue cuando dijo uno a uno todo por lo que atravesó en los últimos meses, muchos de estos problemas de salud se derivaron de proyectos que no se concretaron y de enfermedades por las que pasó.

Mariana Seoane reveló que todo el proceso ha sido muy difícil y más porque es una persona que le gusta estar dentro de varios proyectos laborales, es por eso que alejarse y tomar una pausa si le constó mucho trabajo y más a nivel emocional, ya que antes de que todo sucediera había planes de arrancar algunos programas.

“Siento que llevaba unos cuantos meses con depresión también por lo que pasó de encontrarme esto (la bola en su tiroides), no pude tomar cartas en el asunto tan rápidamente porque tenía un proyecto con Telemundo ‘Top Chef VIP’ donde iba a ser la host, me dio Covid y se decidió que no estuviera en el proyecto y también fue en un momento de mi vida con mi madre en el hospital, lo que tenía, más etc, fue un momento difícil entonces si, si tuve depresión”, detalló la intérprete de “Niña buena”.