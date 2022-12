Pee Wee: así reaccionó el cantante tras revelarse su supuesto romance con su mánager

Pee Wee se encuentra en el ojo público, esto después de que una revista de espectáculos revelara que supuestamente se casó con su manager Pepe Rincón. Desde este martes la noticia se encuentra en varias páginas de internet y en redes sociales, por lo que ha sido comentada por muchos usuarios, no obstante, el cantante decidió tomar sus cuantas oficiales para reaccionar a la información que hoy lo tiene entre las principales tendencias.

El martes, la revista Tv Notas publicó una entrevista con una fuente cercana al ex integrante de “Los Kumbia Kings", quien reveló que supuestamente el representante, de 47 años, y el cantante, de 33, se casaron desde 2019 en una ceremonia muy discreta en donde sólo estuvieron sus familiares y amigos más allegados. Asimismo, indicó que están viviendo en McAllen, Texas, en donde se encuentran muy tranquilos alejados de las cámaras y de los escándalos.

Pepe Rincón y Pee Wee supuestamente se casarón hace 3 años IG @peperincon

Así reaccionó Pee Wee a su supuesto romance

El intérprete de "Mi dulce niña" no se quedó cayado y por medio de sus redes sociales reaccionó a la noticia difundida por la publicación de espectáculos. Fue en su cuenta de Instagram en donde replicó las muestras de cariño de sus fanáticos, quienes comenzaron a decirle que lo apoyaban incondicionalmente, sin embargo, una de las imágenes llamó mucho la atención de los usuarios de plataformas digitales, ya que le dicen que no "caiga en chismes".

"Siempre apoyando. Te queremos corazón no caegas (sic) en chismes", fue la frase que utilizó uno de sus fanáticos para mostrarle su cariño a Irvin Salinas Martínez, nombre real del artista. Este mensaje, levanta las sospechas de que posiblemente está desmintiendo la información de la revista de espectáculos, no obstante, hasta el momento no ha dado una declaración oficial y certera de la situación, por lo que se espera que próximamente lo haga para dar fin con los rumores sobre su vida privada.

En tanto, el artista sólo se ha dedicado a publicar en la plataforma de Meta las muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes comparten fotos junto a él mientras las musicalizan con sus canciones. Asimismo, miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ también ya le dieron su respaldo a Pee Wee, pues por medio de redes sociales hay varios usuarios que celebran su compromiso con otro hombre, y lo defiende de los comentarios homófobos que surgieron tras darse a conocer la información de sus supuesto matrimonio.

Foto: Especial

Por su parte, Pepe Rincón tampoco ha dicho nada al respecto y en su lugar se ha dedicado en concentrarse en su trabajo, ya que en su cuenta de Instagram sólo se ven fotos de sus actividades con Mauricio Ochmann, otra estrella a la que al parecer también representa y actualmente está promocionando su película "Reviviendo la Navidad", de Netflix. Por el momento, muchos están al pendiente de las reacciones de Pee Wee y su manager, para ver si desmienten o confirman la relación.