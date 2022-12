Perdió la cabeza golpeando a una gran actriz en un ataque de celos

A mediados de la década de los ochenta, una telenovela paralizó las pantallas chicas mexicanas e incluso traspasó fronteras, pero lo que pocos saben es que la rivalidad entre su protagonista y su villana traspasó la pantalla.

Verónica Castro protagonizó la telenovela “Rosa Salvaje” teniendo primero a Edith González como villana y luego a Felicia Mercado, una guapa modelo y actriz que se distinguía por su belleza y porte, pero no fue eso lo que molestó a la actriz sino los rumores de que tuvo un romance con su ex pareja, Enrique Niembro.

Verónica fue muy agresiva con Felicia. Foto: Especial

Verónica Castro golpeó a Felicia

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mercado contó que Verónica se cobró esa presunta infidelidad a golpes y aprovechó la ocasión para desquitarse de la furia que tenía y que algunos años después salió a la luz pública.

“Nuestro amigo en común, Alfredo Palacios, me dijo: ‘Te tiene alucinada porque se lo bajaste’. Yo no sé si él o quién se puso el saco, pero nunca salí con él, nunca hubo absolutamente nada”, reveló Mercado.

Durante las grabaciones de la citada telenovela, “La Vero” tuvo la oportunidad para sacar el descontento que le provocó cuando a sus oídos llegaron rumores de que su ex pareja sostuvo un romance fugaz con Felicia.

Tal rumor produjo la enemistad cuando Mercado se unió al elenco para suplir a Edith González, quien renunció a mitad de las grabaciones. Así, cuando surgieron las primeras escenas en que Verónica y Felicia debían enfrentarse, “La Vero” se lanzó contra la rubia y la realidad fue más evidente que la ficción.

Felicia Mercado nunca se defendió de los golpes. Foto: Especial

Felicia nunca se defendió

En la citada entrevista, Felicia relató que para el elenco resultó una gran sorpresa la agresividad de Verónica, por lo que el propio Guillermo Capetillo tuvo que intervenir para que el asunto no pasara a mayores. Esto debido a que Vero tenía la intención de usar toda su fuerza contra Felicia.

“En ese momento, cuando me fui a quejar con Valentín Pimstein, lo que dijo es ‘No te preocupes, empezamos a meter los dobles’. Cuando había ese tipo de escenas (juntas), llegaban dos personas a hacerlas”, señaló la rubia.

Por su parte, Felicia contó al periodista que nunca tuvo que ver nada con el padre de Michelle, segundo hijo de Verónica, aunque la también cantante nunca quiso escucharla para aclarar todo el asunto.

“Nunca salí con él, nunca anduve con él, de verdad no sé a quién se le ocurrió. Ya nunca la volví a ver (a Verónica), es más nunca la volví a ver hasta ahorita, estamos hablando de muchísimos años, aunque ya lo he dicho muchas veces en pantalla; yo la veo y con mucho gusto se lo digo…yo pensé que ya no nos importaba, pero si hay que decirlo sí”, platicó Felicia.

