Lucille Hurt regresa a México a lo grande con concierto gratuito en la CDMX

Tras 12 años en España cantando soul en inglés con el grupo The Lucilles, la mexicana Lucille Hurt emprende su carrera como solista en donde entra a nuevos géneros y ahora promueve su lengua materna en el disco “SmartPop”, que define como “música popular elegante con aroma reto”.

“Me guío por mis emociones y necesidades, en este caso quería cantar en mi idioma, porque me sentía ajena cantando en inglés, no lo pronunciaba bien –ríe– y no es mi lengua materna, deseaba dirigir mi material a la audiencia de México y Latinoamérica”, detalló.