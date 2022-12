BLACKPINK: estos son los 5 doramas favoritos de Lisa

Lisa, la rapera tailandesa de la girlband de K-pop BLACKPINK, es conocida por ser una de las miembros que más disfrutan de ver doramas coreanos pese a que ella nació en Tailandia. De hecho, en una ocasión reveló que ella y Jennie son las que más ven esta clase de contenido, por lo que aquí te decimos cuáles son sus preferidos.

El actor de doramas que enamoró a Lisa

Durante una entrevista con The Swoon, la intérprete de "LALISA" y "MONEY", confesó que su actor preferido es Gong Ji Chul, quien es conocido por participar en doramas como "Squid Game", "Coffe Prince" o la película "Train to Busan". De hecho, detalló que Gong Yoo es su tipo ideal.

El actor coreano Gong Yoo cautivó a Lisa. (Créditos: Especial)

Los doramas favoritos de Lisa

Uno de los doramas favoritos de la rapera tailandesa es "Twenty-Five, Twenty-One", el cual se estrenó en febrero del 2022. Durante una entrevista con ELLE Korea, la artista detalló que quedó encantada con dicho drama y confesó que la hizo llorar más de una ocasión.

"Goblin" es protagonizado por el tipo ideal de Lisa. (Crédito: Especial)

Su segundo drama coreano preferido de Lalisa es "Goblin", el cual se estrenó en el 2016. En una entrevista para Marie Carie, su compañera Jisoo relató que lo vieron juntas y ambas quedaron encantadas con el programa protagonizado por Gong Yoo.

En otra entrevista con ELLE, la maknae del grupo confesó que otro de sus dramas favoritos era "The Penthouse", el cual fue estrenado en 2020, pues no se perdía de ningún capítulo cuando se estrenaba.

Otro de los programas preferidos es "Crash Landing on You", un dorama de Netflix que fue estrenado en el 2019, pues en otra entrevista mencionó que disfrutaba mucho verlo.

El último dorama favorito de la cantante tailandesa es "It’s Ok Not To Be Ok", el cual fue estrenado en el 2020. De acuerdo con Jisoo, la mayor de BLACKPINK, este programa también lo vieron juntas y quedaron encantadas con la historia.

