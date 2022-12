FOTOS: Lisa de BLACKPINK aparece con poco cabello en concierto de EU y preocupa a BLINKS

En redes sociales, los fans de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, se mostraron preocupados por el estado de salud de la rapera tailandesa Lalisa Manoban, quien es conocida como Lisa, pues en los conciertos por Estados Unidos se percataron de que la cantante de "MONEY" ha perdido parte de su cabello.

¿Lisa está perdiendo cabello?

De acuerdo con diversas fotos, la intérprete de "LALISA" ha perdido parte de su cabello, pues en algunas zonas de su cabeza se ve pelona, sobre todo cerca de su oreja. De hecho, es evidente que gran parte de su cabellera está llena de extensiones, ya que ella trae su cabello natural hasta el hombro.

La evidente caída de cabello de la rapera. (Créditos: Twitter / @chocopoodle_jin)

Ante esto, su fandom, conocido como BLINK, se mostró sumamente preocupado, pues consideran que debido a su apretada agenda podría estar sometida a mucho estrés y esto le generaría la perdida de cabello. Por otro lado, creen que los constantes cambios de look o las extensiones podrían estar deteriorando el crecimiento de su pelo natural.

El cabello real de Lisa llega a sus hombros. (Créditos: Twitter / @Malik_Manoban)

Lisa aparece con cabellera rubia

A través de redes sociales los fans se mostraron más calmados al ver un reciente video donde la rapera aparece con cabello rubio, pues, aunque no les encanta verla con el cabello maltratado, en dichas imágenes se demostró que no ha perdido su cabello. Sin embargo, creen que no deberían someter su cabello a demasiados tintes pese a que luce hermosa con cualquier look.

Lisa rubia en un reciente video. (Créditos: Twitter / @jenlisadrugs)

Por otro lado, los BLINKS se mostraron muy emocionados luego de que la cantante de "MONEY" se posicionó como la solista de K-Pop más escuchada este 2022 en Spotify, pues es un gran logro para las chicas de BLACKPINK. Sin embargo, los fans de BTS, conocidos como ARMY, consideran que dicho título no debió ser para ella.

