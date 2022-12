DAWN explota tras confirmar su ruptura con Hyuna, así reaccionó

DAWN rompió el silencio sobre su ruptura con Hyuna, quien la mañana de este miércoles dio a conocer que había terminado con el idol después de estar juntos por 6 años y comprometerse. El cantante de k-pop tomó sus redes sociales para mandar un mensaje en el que se mostró visiblemente molesto, pues alguien está intentando esparcir un rumor sobre los motivos por los cuales llegó a su fin su romance con la rapera surcoreana.

Este 30 de noviembre, la ex integrante de 4minute informó a sus seguidores y a los medios que había terminado con su relación tras varios años. A pesar de que este 2022 se comprometieron, indicó que decidieron separarse y seguir siendo buenos amigos. Fue hasta este jueves, que el también rapero, de 28 años, habló sobre este tema y explotó contra aquellos que quieren hacerse pasar por él dando declaraciones falsas en contra de su ex pareja.

DAWN explota y defiende a Hyuna

En su cuenta de Instagram, en donde tiene 4.6 millones de seguidores, el ex integrante de Pentagon escribió un mensaje en donde defendió a Hyuna, ya que recientemente se hizo viral una captura de pantalla en donde supuestamente se ve su usuario de la red social acusando a la cantante de "Red" y "Nabillera" de haberlo engañado. El artista afirmó que están suplantando su identidad y que para él, su ahora ex pareja es una persona que amará siempre.

DAWN defiende a Hyuna tras su ruptura Foto: Captura de pantalla

"Hola, soy DAWN. Esto no será largo. Voy a demandar a esa persona cobarde, sucia y patética que difundió esa información falsa haciéndose pasar por mí. Incluso si nos separamos, ella sigue siendo preciada para mí y es más sincera y genial que nadie que haya conocido antes. Ella es una artista que amaré más en el futuro. Por favor, no vivas así y usa tu precioso tiempo en la Tierra de una buena manera", colocó en una imagen que compartió en la plataforma de Meta.

Asimismo, en la siguiente foto se puede ver una captura de pantalla en la que un internauta editó la imagen haciéndose pasar por él y asegurar que Hyuna lo engañó, ocultó su pasado y hasta tuvo un supuesto aborto. Sin embargo, el intérprete de "DAWNDIDIDAWN" salió a defender a su ex novia, dejando claro que todo esto es mentira y que tomará acciones legales en contra de esta persona que está difundiendo un rumor, algo que es muy penado en Corea del Sur.

"Ella mintió y me ocultó todo su pasado. Mientras salíamos, conoció en secreto a otro chico y me ocultó su existencia. Vivieron juntos brevemente en la escuela secundaria...Y hasta hubo un aborto. Me siento tan traicionado. Cuantas mentiras hay... me estoy volviendo loco", se puede leer en la captura de pantalla que se estaba haciendo viral en redes sociales y que ahora, ha causado indignación entre los internautas, quienes buscan al creador de este rumor.

DAWN desmiente que haya terminado con Hyuna por infidelidad Foto: Captura de pantalla

La pareja comenzó a salir desde 2016, mismo año en el que DAWN debutó junto al grupo de k-pop Pentagon. Por alrededor de dos años, los artistas mantuvieron en secreto su noviazgo, hasta que el 2018 dieron a conocer que estaban juntos y provocó que salieran de su empresa Cube Entertainment. Sin embargo, su relación y su carrera siguió de manera exitosa, pues hasta sacaron un álbum juntos. Aunque se comprometieron a principios del año, este 30 de noviembre anunciaron su separación y por lo que ambos han dejado ver terminaron de buena manera y que se siguen queriendo.

