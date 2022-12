Toma aire antes de conocer al guapo hermano gemelo de Scarlett Johansson

Scarlett Johansson puede que esté en un gran momento gracias a las sagas que esta protagonizando con Marvel. De todas maneras, también la actriz esta entre las famosas celebridades que tienen hermanos gemelos idénticos y no lo sabías. En la lista se encuentran famosos como Gisele Bündchen, Rami Malek y por supuesto Scarlett.

Hunter Johansson es uno de los hermanos de los famosos que no quiere aparecer bajo los reflectores y por lo que no sorprende que el gemelo de la actriz rara vez aparezca en eventos públicos con ella. Es que al joven no le interesa para nada la vida de artista y por eso prefiere enfocarse en lo que estudio.

Los hermanos Scarlett y Hunter. Fuente: Instagram @scarlett_joohansson



Por lo poco que se sabe, el hermano gemelo de Scarlett Johansson es más grande que ella por solo tres minutos, y ambos nacieron un 22 de noviembre de 1984. Cuando su hermana comenzó en el mundo del espectáculo, él también intentó convertir en actor apareciendo en una sola película llamada “Manny & Lo” en 1996.

De todas formas, Hunter Johansson decidió convertirse en un servidor público, aparece de vez en cuando en las alfombras rojas con su hermana, apoyándola en diferentes premieres y entregas de premios. El joven estudió en la Universidad de Nueva York. En 2008, participó en la campaña del presidente Barack Obama.

Hunter Johansson. Fuente: Instagram @hunterjo

Además, el hermano de Scarlett Johansson, es un organizador comunitario en su barrio en Manhattan. “Si conozco a una persona realmente altruista tendría que ser mi hermano”, dijo la actriz en una entrevista con People. “Él me recuerda que debo ser una mejor persona todo el tiempo. Siempre voy a estar muy orgullosa de él”, dijo la actriz.