Maribel Guardia se llevó todas las miradas a los 63 años con entallado minivestido

Maribel Guardia es una costarriqueña que se consagró como actriz en nuestras tierras. Fue en el certamen Miss Universo que viajó hasta aquí y varios productores la vieron y consideraron que su belleza era digna tanto de la pantalla chica como de la pantalla grande. Después de tantos años, aún sigue demostrando por qué llegó a donde llegó con los concursos de belleza y a donde la llevó ese momento en donde los productores la seleccionaron.

Día tras día e imagen tras imagen, Maribel nos sigue enamorando con su belleza sin igual y nos deja en claro que a si bien no ganó el premio de mayor en el concurso Miss Universo, no deja de ser una mujer hermosa. Esta no fue la excepción y nos dejó boquiabiertos con el look que eligió para su publicación en Instagram. En esta red social ella cuenta con 7.8 millones de seguidores, que cada día le hacen llegar su apoyo y la siguen en cada una de sus ideas.

En la publicación que hizo recientemente la actriz, lucía un vestido rojo con mangas largas y una falda que apenas le tapaba, haciendo juego, eligió unas botas bucaneras de terciopelo en el mismo tono del vestido y joyería en dorado. Además, posó con un estilo muy joven. Lo que no faltaron fueron los ‘’me gusta’’ y los comentarios de apoyo para Guardia de parte de sus fans.

El look con el que posó Maribel Guardia. Fuente: Instagram @maribelguardia

Con más de 13 mil likes, y subiendo, Maribel Guardia, obtuvo mensajes como: ‘’Eres un gran manjar de mujer hermosa chulo BOMBÓN’’, ‘’WoW de infarto’’ o ‘’Wooooooo linda fotografía’

Así lucía Maribel Guardia en el Miss Universo de 1978

Claramente, Maribel merece todos estos comentarios y más también, que le hagan sentir su belleza y su juventud interior. Todo su perfil de Instagram es muy cuidado y muy profesional por lo que da gusto cada vez que vemos una de sus fotos, aunque, también da mucha envidia.