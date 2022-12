Cazzu paraliza la red con mini falda de mezclilla y peinado de dos colitas

Cazzu se ha convertido en una de las estrellas favoritas del ambiente Trap, además de destacar en por su música, también se ha hecho destacar por su estilo atrevido de vestir, ya que durante sus presentaciones luce su trabajado cuerpo y derrite a sus fans con sus reveladores atuendos.

El estilo inocente y sensual de la “Niña Trampa”

Ahora, la rapera originaria de Argentina, a través de su perfil de Instagram lució un atuendo que consta de mini falda de mezclilla, la cual se ubica arriba de la rodilla que deja ver sus contorneadas piernas. El toque lo da unos calentadores que abarcan desde la base de los pies hasta la parte baja de las rodillas, dando un toque especial a su atuendo.

El estilo seductor de Cazzu | Foto: Instagram @cazzu

En general podríamos decir que se trata de un look que deja los convencionalismos, ya que remata su look con un peinado de dos colitas en cada lado. Un peinado que nos evoca la inocencia, pero con el toque atrevido de la mirada de Cazzu. Desde luego la publicación ya acumuló 646 mil me gusta, de parte de sus 10.4 millones de seguidores, quienes dejaron mis una variedad de comentarios como "hermosa" "I love you baby", "Te amo, mujer", entre otros además de los emojis de fuego y caritas enamoradas para la intérprete.

Cazzu se roba los suspiros de sus seguidores. | Foto: Instagram @cazzu

Cazzu rompe el silencio ante inasistencia a sus conciertos: "No estoy en un lugar por los números"

Recientemente, la rapera argentina Cazzu ofreció varios conciertos en diferentes partes de la República Mexicana, y aunque muchos de sus fans estuvieron felices con sus presentaciones, algunos aficionados al futbol se ofendieron con un comentario que la también compositora hizo en torno a la victoria que se llevo su país en contra de México en el Mundial de Qatar 2022, cuestión que después suavizó argumentando que esa noche era para canciones y no para disputas.

No obstante, al compartir un video de su paso por México, varios de sus haters comenzaron a atacarla, al grado de que Cazzu tuvo que desactivar los comentarios en dicha publicación de Instagram, en la cual se daba cuenta de un poco de lo que se había visto en sus presentaciones, donde también sobresalió la participación de su novio, Christian Nodal, en uno de sus conciertos.

