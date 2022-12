Fue multipremiada: la película en HBO Max que tiene una gran historia de amor

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

¿De qué trata "Sing Street"?

En esta ocasión te recomendamos la cinta del género musical y drama titulada “Sing Street”, la cual fue escrita, producida y dirigida por John Carney, quien ha trabajado en películas como “Once”, “Empezar otra vez” y “Al filo de la navaja” en 2001, la cual tuvo estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2016.

“Sing Street” sigue una historia situada en Dublín en 1985 donde la recesión económica genera que Conor, quien es el protagonista tenga que abandonar las comodidades que le brindaba la escuela privada en donde estudiaba y ahora empezar sus estudios en una escuela pública del centro de la ciudad; sin embargo, esta adaptación vendrá acompañada de nuevas amistades con quienes decide crear una banda con tal de conquistar a una chica que siempre ve afuera de la escuela.

Una película musical

Se trata de Raphina, una chica que sueña con ser actriz y obtener fama, por lo que Conor la invita a ser la estrella de los videoclips de su banda, la cual ni siquiera estaba consolidada, esto con el fin de poder conquistarla y llamar su atención; ella de inmediato accede y él tiene que hacer todo lo posible para cumplir con su palabra.

Esta producción cinematográfica fue protagonizada por Lucy Boynton, Maria Doyle Kennedy, Jack Reynor, Kelly Thornton y Ferdia Walsh-Peelo, donde este grupo de amigos adolescentes se vuelven populares tras crear esta banda de rock que hará vibrar a todos en el pueblo y en la escuela.

