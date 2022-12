¿Alan Estrada y Víctor Noriega fueron pareja? El youtuber de Alan x el Mundo responde

Aunque no era un secreto, el pasado lunes Alan Estrada dio a conocer su orientación sexual con un emotivo mensaje, destacando que muchas familias rechazan en estas fechas a su propia sangre debido a sus preferencias de género; sin embargo, algunos internautas revelaron los nombres de algunas de sus exparejas.

Luis Gerardo Méndez y Víctor Noriega fueron algunos de los nombres que resonaron en algunas cuentas dedicadas a la farándula en Twitter, lo cual, inmediatamente desmintieron.

Alan Estrada reveló su orientación sexual Foto: Especial

Alan Estrada: Ellos son los famosos que salieron del clóset este 2022

"Quién es la Máscara": Conoce a Alan Estrada el famoso actor, cantante y youtuber detrás de Jalapeño

Y es que los internautas también metieron su cuchara para dar revelar los nombres de las exparejas del también youtuber e influencer y que solo él debía revelarlo cuando quisiera hacerlo; pero a través de esta red social, Alan decidió ponerle punto final a las especulaciones y romper el silencio.

A través de un mensaje de Twitter, Alan Estrada arrobó la cuenta de @CarLon_2020, también conocida como Doña Carmelita para pedir que frenara sus mentiras sobre su supuesta relación con el exGaribaldi y reveló que al cantante solo lo había visto un par de veces:

"No diga mentiras señora, a Víctor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone", escribió.