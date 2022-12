Ninel Conde: 5 arriesgados bikinis con los que “El Bombón Asesino” presumió sus curvas en 2022

Ninel Conde ha demostrado en más de una ocasión que los micro bikinis son algunas de sus prendas favoritas debido a que gracias a ellas puede presumir la espectacular figura que la caracteriza desde hace más de dos décadas y por ello en esta ocasión te presentaremos los 5 outfits de playa más arriesgados con los que “El Bombón Asesino” voló la red en 2022, además haremos un recuento de cómo fue el año para la querida actriz y cantante.

El 2022 fue un año sumamente contrastante para Ninel Conde pues para empezar sorprendió a todos sus seguidores que se mantendría alejada de la actuación por tiempo indefinido ya que buscaría darle vuelo a su faceta como cantante, lo cual, fue un gran acierto pues durante gran parte del año se la pasó de gira por toda la República Mexicana y distintas ciudades de Estados Unidos.

Ninel Conde roba miles de suspiros en cada publicación que realiza en redes sociales. Foto: IG: ninelconde

Otra de las noticias más impactantes sobre Ninel Conde en el 2022 fue su incursión en OnlyFans pues desde que comenzó a vender contenido exclusivo su popularidad en redes sociales volvió a tener un nuevo impulso y sus seguidores incrementaron de manera considerable pues tan solo en Instagram ya presume 5.4 millones de seguidores, además, el haber debutado en esta plataforma también le trajo muy buenos ingresos económicos, aunque todavía no figura dentro de las mexicanas más lucrativas de esta página.

"El Bombón Asesino" posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: ninelconde

En cuanto al plano personal, Ninel Conde vivió momentos muy oscuros pues se sabe que gran parte del año se la pasó peleando con su ex esposo, Giovanni Medina, para que le permitiera ver a su hijo Emmanuel, no obstante, hace apenas un par de semanas atrás “El Bombón Asesino” dio a conocer que finalmente había logrado llegar a un acuerdo con su expareja, por lo que ya podrá retomar la relación con su heredero, la cual, reconoció, había comenzado a deteriorarse por la falta de convivencia.

Ninel Conde ha logrado mantener su figura gracias a extenuentes rutinas de ejercicio y una rigurosa alimentación. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar que otro logró importante de Ninel Conde en el 2022 fue el haber lanzado su propia línea de maquillaje, la cual, ha tenido muy buena recepción, por lo que además de ser una artista más que completa, también demostró tener una extraordinaria habilidad para los negocios.

Ninel Conde es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: ninelconde

En cuanto al plano sentimental, Ninel Conde también dio mucho de qué hablar en este 2022 pues durante gran parte del año no pudo desmarcarse de la figura de Larry Ramos, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia acusado por diversos fraudes, no obstante, la cantante se deslindó de cualquier actividad ilícita de su expareja y aclaró que esta experiencia la volvió más selectiva pues aseguró que, por ahora, no está interesada en iniciar alguna relación, por lo que sigue siendo una de las solteras más cotizadas de la farándula.

"El Bombón Asesino" figura como uno de los máximos sex symbols de la farándula. Foto: IG: ninelconde

Por ahora, Ninel Conde no ha revelado cuáles son los planes que tiene para el 2023, por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando ofrezca algunos detalles respecto al tema, no obstante, actualmente se encuentra concentrada en sus shows, pues se sabe que tiene programado cerrar el año con distintas presentaciones tanto en México como en Estados Unidos.

