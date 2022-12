FOTOS: Marcela Moss en lencería de hilos quita el frío navideño

La bella Marcela Moss publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram donde se mostró con varios looks bastante atrevidos con tremendos escotes que dejaron ver su espectacular figura. En blusas ajustadas, con un saco sastre en color rojo o simplemente usando una lencería de hilos en color negro para quitar ese frío navideño.

Marcela Moss ama su cuerpo y a pesar de que luego sufre por su silueta, sabe que unas semanas de rutina saludable le da forma y se pone lista para seguir la fiesta y a crear contenido de calidad para sus miles de seguidores. Que ahora tienen repleto su canal de Telegram con mensajes y miles de emojis.

Marcela luce de maravilla como conejita. Foto: Instagram @marcelaamq

La joven Marcela Moss comparte su vida y fotos sensuales en su cuenta de Instagram, en Telegram y en su espectacular perfil de Only Fans. Durante una entrevista con Juanjo Herrera en su canal “Derramando El Shot”, Marcela confiesa que después de quedarse sin dinero decidió abrir su cuenta en Only Fans y en cuestión de semanas sus fotos se comenzaron a vender como pan caliente entre sus seguidores. Esto hizo que, la ahora influencer, se motivara para realizar sesiones más elaboradas para dar calidad a su contenido. Una suscripción en la cuenta de Only Fans de Marcela Moss ronda los 10 dólares al mes, con promociones de tres o 6 meses.

Marcela enamoró a todos. Foto: Instagram @marcelaamq

Marcela comenzó a hacerse de su público en YouTube haciendo dibujos animados donde contaba historias de su vida o de sus amigos con un tono sarcástico y nostálgico. Después comenzó a colaborar con otros canales haciendo pequeñas participaciones en sketches con temáticas juveniles, contenido sensual y hasta de terror. Hasta que la bancarrota llegó a sus bolsillos y con el gran auge de youtubers, quedó en el olvido.

Foto: Instagram @marcelaamq

