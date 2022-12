Fey presume botas largas en look navideño que robó todas las miradas de la red

En está época donde las familias se reúnen para celebrar la Navidad, es el momento perfecto cuando los artistas como cada año muestran sus mejor outfits de invierno con abrigos, suéteres y hasta vestidos de gala que portan con elegancia presumiendo cada prenda en las redes sociales, una de ellas fue la artista pop de los noventa que cautivó a sus seguidores en esta Nochebuena con su atuendo y una sorpresa más.

A sus 49 años Fey es una de las cantantes más reconocidos en el medio del espectáculo, no sólo por sus inolvidable éxitos en la industria musical sino además con su envidiable elipsis de la juventud que la hace aparentar menos edad que incluso se podría pensar que los años no pasan por ella, con su increíble figura y sus facciones que no han cambiado nada.

Su belleza natural Foto: Especial

Para la llegada de Santa Claus la intérprete de “Media naranja” lució un vestido azul tipo sueter con cuello de tortuga alto acompañado de una gabardina estampada color blanco con detalles negros, pero no perdió su estilo en su atuendo con sus botas plateadas llenas de glamour y brillos que hacían enmarcar sus espectaculares piernas.

La cantante no perdió su estilo galáctico Foto: IG @Fey

Y aunque horas antes ya había subido un video a su Instagram donde mostraba la decoración y una parte de su familia deseando una Feliz Navidad a sus seguidores, también decidió mostrar su look posando junto a su árbol adornado del mismo tono que el de su calzado, que hizo que los fans reaccionaran al instante con miles de likes y comentarios en la publicación.

En el post dió un breve comunicado donde escribió “Quien además de Santa quiere que empiece otra vez #EnloszapatosdeFey” haciendo referencia a que volvería su blog que hace cuatro años atrás la celebridad abrió en Youtube, donde relataba sus experiencias y momentos que iban desde un día a día hasta frases que la motivaban como artista; aunque sólo duró 11 capítulos recibía grandes halagos de sus seguidores al ver a su cantante favorita en otra faceta.

Fans piden una segunda temporada de su blog Foto: IG @Fey

