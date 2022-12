Tráiler | Una película intensa en HBO Max que te dejará perplejo con su historia

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Qué ver en HBO Max

En esta ocasión hemos hecho la selección de la cinta "El camino de regreso", o por su título en inglés "The Way Back" y que estuvo bajo la dirección de Gavin O'Connor, mientras que las actuaciones principales corrieron a cargo de Ben Affleck, Mark Ciardi, Gordon Gray y Jennifer Todd.

Mientras que los críticos aplaudieron la historia de este filme íntimo e inspirado en diversas historias de la vida real, lo que realmente llamó la atención fue el trabajo actoral de Ben Affleck, a quien destacaron por su actuación y hasta aseguraban que estaría nominado a un Premio Oscar, pero no fue así.

¿De qué trata "El camino de regreso"?

Jack Cunningham (Ben Affleck) es una antigua estrella del baloncesto caída en desgracia, separado y sumido en el terrible mundo del alcohol, quien lo único que quiere es tener una segunda oportunidad para lograr reivindicarse. Mientras lucha para encaminarse por el sendero del bien, es nombrado entrenador de un equipo de instituto cuya mayor peculiaridad es estar compuesto por un grupo de estudiantes sin demasiado talento.

Al recordar sus momento de gloria, Cunningham descubre que lo único que le ayuda a evitar beber alcohol es enseñar a ese grupo de jóvenes a disfrutar del basquetbol, mientras él mismo encuentra una terapia de sanación.

Esta película de superación personal fue descrita por el mismo Affleck como una forma de mostrar los problemas que él vivió con el alcoholismo, pero que también le ayudaron a superarlos.

A continuación te mostramos el tráiler de esta producción, la cual promete brindar al espectador una perspectiva de frescura a la hora de replantearse cuáles son sus metas en la vida.

SIGUE LEYENDO:

Recaudó 200 millones de dólares y está en HBO Max; es una película inspiradora y desgarradora