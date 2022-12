Recaudó 200 millones de dólares y está en HBO Max; es una película inspiradora y desgarradora

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión, te recomendamos una película que logró ser una de las más taquilleras en 2022 y que ahora se encuentra alojada dentro de la plataforma de streaming de HBO Max, la cual está basada en hechos reales, sobre la vida de uno de los personajes más queridos de la industria musical.

Te inspirará de principio a fin

Se trata la película “Elvis”, la cual tuvo estreno en salas de cines el pasado 14 de julio de 2022, y que logró una fuerte aceptación por parte del público ya que recaudó más de 276 millones de dólares, con un presupuesto inicial de 85 millones de dólares.

“Elvis” es una cinta protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, bajo la dirección de Baz Luhrmann a partir de un guion escrito por Luhrmann y Craig Pearce; “Elvis” es una película de drama biográfica que se remonta a los inicios de la vida del famoso cantante de “Burning Love”, así como los conflictos antes, durante y después de su carrera musical, pero también sobre su vida privada.

¿De qué trata "Elvis"?

La historia comienza en 1997, luego de que el ex manager de Elvis Presley, el coronel Tom Parker se encuentra en sus últimos días de vida tras sufrir un derrame cerebral, quien además de guiar la carrera del famoso “Rey del rock’n’roll”, creó una adicción al juego de azar que lo dejó en la extrema pobreza; a través de la historia va narrando cómo conoció a Elvis y cómo su relación terminó por rupturarse.

Aquí te dejamos el tráiler de esta exitosa cinta que con una duración de 159 minutos tras reflexionar sobre la fama, el valor de la familia así como sobre las carreras artísticas y sus consecuencias cuando llegan al exceso en todos los aspectos.

El famoso cantante al lado de su esposa. FOTO: Especial

