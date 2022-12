Elsa Cárdenas: la bella actriz de la Época de Oro que hizo cantar a Elvis Presley en español

Fueron varias las actrices que comenzaron en la Época de Oro del Cine Mexicano y dieron un salto a Hollywood, como fue el caso de Elsa Cárdenas, una bella actriz que gracias a su dominio del inglés pudo hacer películas en Estados Unidos, logrando trabajar con las estrellas de aquel tiempo, como fue el caso de Elvis Presley, a quien logró cautivar debido a su hermosura y hasta lo hizo cantar en español durante la cinta que protagonizaron juntos.

La actriz nació en Tijuana, Baja California, el 3 de agosto de 1932. A los 20 años inició su carrera en la etapa final del Cine de Oro, pues debutó en la película "El joven Juárez", de 1952, en donde compartió créditos con Humberto Almazán, Domingo Soler y María Elena Marqués, quien fue matriarca de una dinastía de políticos mexicanos. Tras esta aparición en la pantalla, continuó en producciones del séptimo arte, así como algunas telenovelas, sin embargo, pronto dio un salto a Hollywood, en donde también hizo una carrera.

Elsa Cárdenas debutó en el Cine de Oro y dio un salto a Hollywood Foto: Especial

Elsa Cárdenas y su romance con Elvis Presley

En 1963, el director Richard Thorpe eligió a Elsa para que fuera una de las protagonistas de la película “Fun in Acapulco”, también conocida como "Diversión en Acapulco". La cinta fue estelarizada por Elvis Presley, quien ya contaba con mucha fama como "El rey del rock and roll", pues además de cautivar con su voz y sus movimientos arriba del escenario, también llamó la atención por ser uno de los galanes de la época. De acuerdo a la diva de la pantalla grande, tuvo un romance con el intérprete de "Jailhouse Rock", el cual quedó cautivo con su belleza.

En una entrevista para NBC, la celebridad mexicana aseguró que su amorío con el cantante de rock and roll fue antes de que se casara con Priscilla Beaulieu, considerada como el gran amor de Elvis: “Lo sabíamos todos y no había problema porque no había nada, todavía no se casaba ni nada (…) Tú sabes, eres joven y chula, y te escogen para una película con una de las máximas estrellas de la juventud en esos tiempos, con la máxima, imagínate”, dijo en aquella oportunidad.

Protagonizó “Fun in Acapulco” con Elvis Presley Foto: Especial

En tanto, en otra conversación, Elsa Cárdenas reveló que Elvis intentó hablar español para tener mejor comunicación con ella. “Le encantaba la música mexicana, hablaba español mocho, cortado, como él podía, pero se esforzaba muchísimo, y todo lo que era mexicano le encantaba, así que yo tuve la suerte de estar con él”, recordó la artista, quien dijo que se enamoró de la estrella de rock and roll debido a que era un caballero atento y juguetón.

Una de las pruebas de que a Elvis Presley le gustaba México, es que en la película de "Fun in Acapulco”, cantó el tema "Guadalajara", del compositor Pepe Guízar y que fue interpretada por los íconos de la época dorada del cine mexicano, Pedro Infante y Jorge Negrete. Asimismo, Cárdenas aseguró que el rockero no era racista, tal y como se había dicho en ese tiempo, pues le gustaba mucho el país.

“Era famoso en todo el mundo y en Latinoamérica tenía muchísimos fans. Entonces decidieron echar este pequeño chisme (del racismo) para que no tuviera tantos y en Latinoamérica no lo quisieran de la forma en que lo quería todo el mundo, pero hicimos esta película, Fun in Acapulco, y él me dijo que jamás en la vida, que al contrario y yo realmente creo que fue cierto”, dijo en "Siempre en Domingo", la tijuanense.

SIGUE LEYENDO:

Ella es la querida actriz de Vecinos que enamoró a Elvis Presley

Dolores del Río fue la primera actriz en usar bikini en Hollywood, así se veía la diva del Cine de Oro