Dolores del Río fue la primera actriz en usar bikini en Hollywood, así se veía la diva del Cine de Oro

Durante la Época de Oro del Cine Mexicano surgieron muchas divas de la pantalla grande, sin embargo, la que más destacó fue Dolores del Río, quien además de ser parte de las estrellas de la cinematografía nacional, también se consolidó en Hollywood, de hecho es considerada la primera latina en triunfar en la industria. La actriz trabajó en diferentes películas en Norteamérica, y en una de ellas apareció en bikini, siendo la precursora en usar esta prenda de playa en un filme, por lo que su imagen causó gran impacto entre el público y los productores.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, nombre completo de la artista, nació en Victoria de Durango, el 3 de agosto de 1904, no obstante, comenzó su carrera en Estados Unidos, ya que fue descubierta por el director de First National Pictures, Edwin Carewe, quien la invitó a participar en "Joanna" cinta muda de 1925. A partir de su debut, la actriz comenzó a trabajar en varias películas y llegó a estar a muchas con sonido, pero en los años 40 regresó a México, su país natal, en donde la industria estaba teniendo un gran auge y también se consolidó.

Dolores del Río debutó en Hollywood Foto: Especial

Así se veía Dolores del Río en bikini

Antes de llegar al llamado Cine de Oro, Lolita, como también era conocida, protagonizó varias películas en Hollywood, una de ellas fue "Flying Down to Rio" (Volando a Río) de 1933, en donde interpreta a "Belinha De Rezende", una hermosa aristócrata brasileña. En aquel film compartió créditos con Gene Raymond, Fred Astaire y Ginger Rogers, además, la producción fue nominada al Oscar al siguiente año en la categoría "mejor música original" por el tema "La Carioca".

La cinta no sólo fue un parteaguas para Dolores del Río a nivel profesional, pues es considerada uno de sus largometrajes más célebres en la industria estadounidense, también lo hizo a nivel de su imagen, pues en la película apareció vistiendo un bikini, algo que había sido poco común en aquella época. De acuerdo a los registros, la diva mexicana fue la primera mujer que vistió un traje de baño de dos piezas en Hollywood, enseñando su curvilínea y es esbelta figura. Así fue como la protagonista de películas mudas logró destacar como una artista comprometida con sus papeles.

Ésta no era la primera vez que Dolores causaba impacto en las películas, pues en la cinta "Bird of Paradise" (El ave del paraíso), la actriz apareció en una escena en topless. El film fue muy polémico en aquella época, ya que aunque eran sutiles las imágenes, se vislumbraba la secuencias en donde los protagonistas están nadando desnudos en el mar. Sin embargo, la producción se salvó de la censura debido a que el video no era totalmente claro.

En "Flying Down to Rio", la actriz apareció en bikini Foto: Especial

Dolores del Río en México

A pesar de tener una carrera exitosa en Hollywood, con el paso de los años comenzaron a darle menos papales principales, por lo que en la década de los 40, Dolores del Río regresó a México, en donde no le costó entrar en el mundo del espectáculo ya que era una estrella conocida. "Flor Silvestre" marcó su debut en las pantallas nacionales y fue un rotundo éxito así que estelarizó muchas más, como "María Candelaria", "Las Abandonadas" y "Bugambilia", así como "La cucaracha", muchas de ellas bajo la dirección de Emilio "El indio" Fernández, quien estaba enamorado de la actriz.

La diva trabajó en más de 60 largometrajes en México y Hollywood, entre los que destacan "Flaming Star", "Bird of Paradise", "Flying Down to Rio", "Ramona", "Doña Perfecta" y "El fugitivo", convirtiéndose en una de las actrices mexicanas más exitosas de aquella época. Lamentablemente, Dolores del Río dejó los escenarios a finales de la década de los 70 y se mantuvo alejada de la vida pública, hasta que falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 años de edad en Newport Beach, California, a causa de insuficiencia hepática.

Dolores del Río siguió su carrera en México y Hollywood Foto: Especial

