Ellos son los famosos que se alejaron de la tv tras triunfar como comediantes

Polo Polo es uno de los comediantes más reconocidos en México y Estados Unidos; es recordado por sus shows en centros nocturnos, en los que hacía reír a más de uno con su lenguaje explícitamente subido de tono y sus albures. También formó parte de algunas películas de cine de ficheras, La lechería de Zacarías, Solo para adúlteros, El chico temido, Dando y dando, pajarito volando.

Pese a su larga y exitosa carrera en el mundo de los espectáculos, en 2016 y de manera repentina se alejó de los reflectores, lo que causó gran polémica y rumores acerca de una posible enfermedad que lo habría obligado a retirarse de los escenarios: el Alzheimer. Sin embargo todo eso ha quedado en meras especulaciones, pues nada de ello ha sido confirmado, incluso Jorge Ortiz de Pinedo dijo que se retiró porque ya era suficiente.

"Llegó un momento en que dijo ya porque bendito sea dios tuvo la suerte de tener una buena administración y entonces puede decir hasta aquí llego", comentó en una entrevista con Sale el Sol.

En la última foto en la que aparece y que compartió en su cuenta de Instagram aparece con una cerveza en la mano en una piscina; a dicha imagen la acompañó del siguiente mensaje: "Aquí sufriendo un rato... Jajajajajaja huevita rica!! #vacaciones #chela #corona #amigos #familia #sol #alberca". A partir de esta foto del 29 de diciembre de 2018, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, su nombre de pila, ha compartido otras relacionadas con la vejez, el día de la mujer y del piloto mexicano Checo Pérez.

La última foto que compartió el comediante. Foto: IG/polopolooficial

Luis de Alba

El cómico de 77 años de edad y originario de Veracruz también cuenta con una larga carrera tanto en cine como en televisión, y es recordado por el público mexicano por su programa La carabina de Ambrosio, El mundo de Luis de Alba, El show de Eduardo II y La Escuelita VIP, entre muchos otros.

Asimismo participó en varias cintas, las más recientes: Los pajarracos, Entre Melón y Me Lames, Las nachas de Maclovio y algunas más antiguas como Limosnero y con garrote, Prieto, chaparro y panzón y Los teporochos.

Después de muchos años de éxito, el actor se mantuvo lejos de los reflectores, pero no porque él así lo haya deseado sino porque su edad fue un impedimento para volver a ser considerado en algún proyecto. Sumado a esto, en 2021 el comediante se cayó en Monterrey, por lo que tuvo que ser internado en un hospital al presentar fractura de fémur, que requirió cirugía de cadera. Incluso sus familiares realizaron una campaña para reunir los fondos para los gastos de su operación.

Sin embargo, después de esa experiencia, volvió a ser llamado para participar en una cinta y reapareció en los escenarios en la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, en la que también participa Alejandro Suárez, César Bono, Benito Castro y Carlos Bonavides.

Jorge Falcón

Jo Jo Jorge Falcón de 68 años, es otro de los los comediantes más admirados en el país; sin embargo, hace unos meses anunció su retiro de los espectáculos, aunque todavía ha realizado algunos show para despedirse "poco a poco".

Después de 50 años de trayectoria en la comedia y de hacer reír a muchos mexicanos, ha decidido dejar atrás los escenarios. "Ya me cansé la verdad, son 50 años en la comedia, ya me cansé, me quiero ir dignamente, invicto en lo mío", expresó en un encuentro con la prensa.

Además, dijo que ya tiene listo su testamento y una carta de voluntad anticipada por “si me da cáncer, o lo que me de, que me dejen morir”.

Cabe recordar que desde 2021, el humorista ya había manifestado sus intenciones de alejarse del medio, aunque sigue realizando shows para decir adiós definitivamente a su carrera como comediante.

