Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, celebra 1 año con su novio libanés

Ale Capetillo se ha dejado ver muy enamorada de su novio Nader, por lo que no es sorpresa que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, celebrara a lo grande su primer aniversario con el que ha sido su galán. La influencer de moda compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video en el que mostró algunos momentos con el libanés que la ha conquistado debido a su forma de ser y a que la ha apoyado ahora que vive sola y alejada de su familia.

Este miércoles, Alejandra compartió con sus casi 500 mil seguidores en la plataforma de Meta, un clip en el que recopiló diferentes momentos junto a su novio libanés, con el que ha vivido muchas cosas, pues hay que recordar que ha hecho distintos viajes junto a él, desde lugares de playa o poblados alejados de la ciudad, hasta una aventura al Líbano, en donde la joven, que acaba de cumplir 23 años, conoció a sus suegros.

Así celebra su aniversario Ale Capetillo

Con la frase, "365 morning coffees with u" (365 cafés mañaneros contigo), la creadora de contenido publicó el video en el que se ven escenas muy románticas, llenas abrazos, besos y por supuesto muchas escenas divertidas en las que muestra que tiene una excelente relación con su novio, a quien conoció cuando se mudó a Madrid, España, para seguir sus objetivos de ser una experta en moda y estilo de vida.

Sus fanáticos y amigos no pudieron evitar unirse a la celebración y le dejaron algunos comentarios felicitándolos: "Chica! Por más 365 días hasta volverse infinitos", "¡Mis chicos, feliz aniversario, los amo a los dos!", "Muero de amor!!!’n feliz aniversario!!!", "Que hermosos!", "Me encantan" y "Viva el amor". Entre los mensajes, se puede leer uno de Nicole Peña Pretelini, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien al parecer es muy cercana a la consanguínea de los ex Timbiriches, a la que le escribió "Los amooo".

A pesar de que una revista de espectáculos, publicó una entrevista en la que aseguró que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no estaban de acuerdo con que su hija estuviera con el libanés, el cual le lleva 13 años de edad, la pareja aún sigue junta, pues ya llegaron a cumplir su primer año. Además, Ale constantemente comparte contenido en el que se deja ver muy enamorada de Nader Shoueiry, quien siempre la consiente al llevar la cenar o de viaje por algunos lugares cercanos.

Además, Ale Capetillo había manifestado sus intensiones de viajar estas fechas decembrinas a México para reunirse con su familia, pues además de ser cercana a sus padres, también lo es con sus hermanos Eduardo y Ana Paula, así como los gemelos Manuel y Daniel. Sin embargo, no estaría sola pues quiere que su novio la acompañe para presentárselos de forma oficial a toda su familia.